Stop ruskému plynu? Rusko to poškodí v delším horizontu, Evropu hned, upozorňuje ekonom Dvořák

Kdyby Evropská unie přestala odebírat ropu a plyn z Ruska, dlouhodobě by to Ruské federaci uškodilo, je přesvědčený rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák. „Zásadně by ji to poškodilo. Jenže v delším horizontu. Zatímco na Evropu by to dopadlo okamžitě. V tom vidím rozdíl a je jasné, že čas hraje poměrně významnou roli i ve schopnosti adaptovat se," upozorňuje pro Český rozhlas Plus ekonom. Dosavadní sankce Západu podle Dvořáka ruskou ekonomiku nesporně zasáhly (ilustrační foto)

„Někdy se nám může zdát, že Evropa váhá. Ale já myslím, že zodpovědný politik to chce mít ve chvíli, kdy dělá razantní krok, trochu domyšlené, co to bude znamenat,“ hájí Dvořák v pořadu Řečí peněz reakci Západu na události na Ukrajině včetně toho, co se odehrálo ve městě Buča.

Rusko navíc požaduje, aby platby za suroviny odváděl Západ v rublech. I proto se může stát, že Kreml dodávky do Evropy zastaví.

„Spousta z toho, co jsme si ještě před nedávnem nedokázali představit, je dnes realitou. A vždy bude platit, že až to přijde, bude si s tím Evropa muset poradit. A já jsem v tomhle optimistický. Ale chápu, že ve chvíli, kdy má Evropa ještě volbu, tak to rozhodování není vůbec jednoduché,“ říká Dvořák o možnosti, že by to byla Evropská unie, kdo odběratelský řetězec z Ruska přeruší.

„Není to nic nového, všichni si to uvědomují. Jenže je to i oblast, která by bohužel zasáhla i Evropu. Hledat v tomto správné řešení je nesmírně těžké,“ dodává rektor.

Dosavadní sankce Západu podle Dvořáka ruskou ekonomiku nesporně zasáhly. „Myslím, že to musí být pro každého viditelné. Ale otázkou je, jestli to má, nebo může mít ten účinek, který bychom očekávali,“ podotýká.

„Myslím, že v kombinaci se státní propagandou budou účinky sankcí nějak omezené. Minimálně u části obyvatel to totiž spíš vyvolává negativní reakci vůči Západu. Viníka zkrátka lidé vidí někde jinde. A pak se nedá v kratším horizontu očekávat, že by sankce měly ten dopad, jaký bychom si všichni přáli,“ stýská si rektor VŠE.

