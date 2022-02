Zahradník: Neshoda u systému SWIFT je znepokojivá. Západní část EU se nechce vzdát blahobytu

Představitelé zemí Evropské unie se v noci na pátek shodli na zavedení dosud nejtvrdších sankcí proti Rusku, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je ale označil za zcela nedostatečné. „Evropská unie přitvrdila, ale znepokojuje mě, že ohledně jednoho z nejúčinnějších nástrojů, kterým je vypojení Ruska z mezibankovního systému SWIFT, je nejednotná,“ poznamenává ekonom Petr Zahradník. Interview Plus 20:45 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Znepokojuje mě, že EU je ve vypojení Ruska ze systému Swift nejednotná," říká ekonom Zahradník | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Zdrženlivý postoj k tomu zastávaly například Německo, Itálie, Kypr nebo Rakousko. Podle rakouského kancléře Karla Nehammera by odstřižení od SWIFTu zasáhlo Rusko méně než Evropskou unii, protože má vlastní platební systém a navíc může přejít na ten čínský.

„Vlastní systém mají, ale není schopen nahradit SWIFT. Je to vnitrostátní systém a těžko by byl schopen zajistit mezibankovní platby. A totéž čínský systém. Neznám podrobnosti, ale pokud by Západ na komunikaci v rámci tohoto systému uvalil embargo, tak by nebylo možné posílat prostředky z ani do Ruska,“ míní Zahradník, ekonom České spořitelny.

Evropa se podle něj obává případného zastavení dodávek surovin a také toho, že by některé banky z Ruska nedostaly splatné pohledávky v řádu několika desítek miliard eur. „Mír, svoboda a demokracie podle mého názoru mají nějakou cenu a je těžké ji srovnávat s čistě ekonomickými kalkuly,“ zdůrazňuje.

Zvláště Německo se podle něj upnulo na ruský plyn s tím, jak odstavuje své jaderné a uhelné kapacity v energetice. Zahradník zároveň podotýká, že plyn z Ruska nelze při současné spotřebě zcela nahradit.

„Zejména západní část Unie si na ten blahobyt nechá daleko méně sáhnout než my, kteří jsme byli zvyklí ještě před třiceti lety žít v úplně jiných podmínkách,“ uvádí ekonom a dodává: „Nebude možné chtít, abychom měli mír, svobodu, demokracii a současně i plný talíř za relativně nízkou cenu a saturaci potřeb, na které jsme se zvykli. Budeme se muset něčeho vzdát.“

Cílené a destruktivní sankce

Zahradník vyzývá k daleko destruktivnějším sankcím vůči agresorovi a upozorňuje na to, že Spojené státy nebo Velká Británie postupují razantněji než Evropská unie, byť některá opatření nebudou bezprostředně účinná.

Příkladem je omezení možností Ruska financovat se na západních kapitálových trzích, byť tuto potřebu momentálně nemá. „Válka může vést k tomu, že se výdaje prudce zvýší a potřeba vznikne. Evropská unie toho zatím nevyužila,“ poznamenává.

Ekonomické sankce by se prý měly zaměřit na osoby, toky zboží a služeb, kapitál, platební styk, tedy i SWIFT, a majetek ve vztahu ke konkrétním osobám. „Mělo by jich být víc než tři, kolik jich bylo na původním seznamu Evropské unie. Myslím, že to může být velice účinným nástrojem v kombinaci s platebními systémy či kybernetickými záležitostmi,“ naznačuje.

„Je zde velké dilema mezi plošnými tresty a tresty cílenými na konkrétní subjekty. SWIFT je kolektivním trestem v duchu stalinského hesla ‚když se kácí les, tak létají třísky‘. Zcela určitě v rámci něj utrpí i nevinní. Ale u případného cíleného zaměření na osoby a majetek si myslím, že by ta sankce mohla být velmi účinná,“ uzavírá Zahradník.

