Rusnok získal ocenění časopisu The Banker za ukončení devizových intervencí

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok získal od měsíčníku The Banker cenu Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2018 za způsob ukončení devizových intervencí bez tržních otřesů. V tiskové zprávě o tom v úterý informovala centrální banka. Praha 17:08 2. ledna 2018

Jako další důvod pro ocenění označili hodnotitelé následný návrat ke konvenční měnové politice, který spolu s přísnějšími opatřeními pomohl předejít vzniku bubliny na trhu nemovitostí.

„Hladké ukončení kurzového závazku je pro mě odrazem týmového a odvážného ducha bankovní rady, skvělého odborného zázemí ČNB a výtečné spolupráce všech zúčastněných útvarů. Ocenění je pro mě potvrzením, že se nám podařilo ukončení měnového závazku pečlivě promyslet a připravit,“ uvedl Rusnok.

Kurz jako nástroj

Rozhodnutí držet devizový kurz poblíž 27 korun za euro přijala ČNB v listopadu 2013. ČNB se po centrálních bankách Izraele a Švýcarska stala teprve třetí centrální bankou světa, která použila kurz jako nástroj své měnové politiky. Tento režim ČNB ukončila v dubnu 2017.

V letech 2016 a 2017 ČNB také zpřísnila svá doporučení bankám týkající se poskytování hypotečních úvěrů. V rámci svého zákonného mandátu udržovat finanční stabilitu tím reagovala na vznikající spirálu mezi rostoucími cenami nemovitostí a zvyšující se poptávkou po hypotečních úvěrech.

Mezinárodní magazín The Banker, který patří stejnému vydavatelství jako známý ekonomický deník The Financial Times, se již od roku 1926 zaměřuje na informace ze světového bankovnictví a finančnictví. O ceně rozhoduje redakce a odborná porota, která je složená z renomovaných ekonomů a bankéřů. Bývalý guvernér Miroslav Singer získal totéž ocenění pro rok 2014.

V říjnu loňského roku získal Rusnok rovněž za hladké ukončení intervencí ocenění Guvernér centrální banky pro střední a východní Evropu pro rok 2017, a to od magazínu GlobalMarkets.