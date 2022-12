Bývalý guvernér Rusnok: Pocit materiální ztráty tu bude dál. Ceny zůstanou vysoko, i když inflace klesne

„Zažíváme období mimořádně vysokého růstu cen. Samozřejmě to neskončí nástupem nového roku. Všichni věříme, že inflace zpomalí na jednociferná čísla a že si toho budeme méně všímat. Ale to, co se stalo v roce stávajícím, už se nevrátí zpět. Ceny už zůstanou na vysokých úrovních. Lze očekávat, že pocit určité materiální ztráty tady bude,“ upozorňuje bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Olomouc 16:08 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Rusnok | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Jak by se měl z ekonomického hlediska nyní chovat obyčejný člověk? Má šetřit nebo naopak peníze investovat či má podporovat spotřebu?

Každý jsme v jiné situaci, máme jiné preference, jiné zájmy, jiné možnosti. Samozřejmě šetřit musíme všichni. Pokud jde o investování, určitě ten příští rok ještě bude takový rozkolísaný, ale už by se ta situace měla pomalu projasňovat a potom si myslím, že je velmi dobrá doba pro ty, kteří na to mají volné prostředky, aby se poohlédli po nějakých zajímavých dlouhodobějších investicích typu akcií, ale i nějakých zajímavých dluhopisech.

V příštím roce uvidíme rychlý pokles inflace, ale nebude to hned, myslí si Jiří Rusnok

Jak si myslíte, že na tom budou velké podniky? Mají se lidé bát například propouštění?

V tuto chvíli nevíme, jak to dopadne se zastropováním cen energií. Pro velké podniky asi skončily ty úplně nejkrásnější časy z hlediska volných pracovních míst. Ale na druhou stranu Česká republika je zemí s tradičně velmi nízkou nezaměstnaností. Ani teď, kdy je ta situace složitá, podniky ve velké většině nehlásí, že by chtěly nějak masivněji propouštět.

Česko se potýká s vysokou inflací a nárůstem veřejného dluhu. Jak jsme na tom v evropském měřítku?

Patříme k zemím s vyšší inflací. Teď jsme někde kolem pátého místa, máme pátou nejvyšší inflaci v Evropě. Já si ale myslím, že budeme na tom žebříčku klesat. Centrální banka zahájila boj s inflací poměrně brzy už loni v létě a myslím si, že v příštím roce uvidíme rychlý pokles inflace. Bohužel asi ne tak rychle, jako bychom všichni chtěli, ale uvidíme ho.

Nedávno jste zmínil, že se nevyhneme zvyšováním daní. Jaké daně by to podle vás měly být?

Určitě to budou daně z příjmů fyzických osob. Myslím si, že dojde i na právnické osoby, ale pravděpodobně potom ta politická realita a potřeba prosadit nepopulární záležitosti povede k tomu, že se asi bude uvažovat i o daních spotřebních nebo nepřímých čili DPH.

Rozhodně se nabízí také daně z majetku, zejména tedy z nemovitostí. Tam ale bude potřeba najít správné poměry těch změn tak, aby náš daňový systém byl jednak funkční, dostatečně výnosný z hlediska inkasa daní, ale taky přiměřeně spravedlivý, aby nezatěžoval některé skupiny extrémně více než ty jiné.