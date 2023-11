‚Ptali jsme se, jak to bude s energiemi, a nedozvěděli jsme se nic.‘ Opozice chce další mimořádnou schůzi

Opozice začne během nadcházejícího týdne sbírat podpisy k vyvolání další mimořádné schůze Poslanecké sněmovny o cenách energií. Uskutečnit by se měla do konce listopadu. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Nevyloučila, že její hnutí bude schůze k energiím žádat opakovaně. Praha 17:51 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice chce znovu vyvolat mimořádnou schůzi k energiím, řekla předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

První mimořádné jednání poslanců o cenách energií se mělo uskutečnit ve čtvrtek, koaliční většina však návrh programu schůze, kterou k tématu vyvolalo právě opoziční hnutí ANO, zamítla. Čtvrteční debata navzdory tomu trvala zhruba sedm hodin. Zapojit se do ní mohli jen řečníci s právem přednostního vystoupení.

Opoziční zástupci vyčítali nynějšímu kabinetu to, že s vyššími cenami energií podle nich nic nedělá. Představitelé vládního tábora naopak vinili hnutí ANO z toho, že může za nynější situaci, protože za osm let u vlády nepodniklo žádné kroky k modernizaci energetiky.

Podle Schillerové je svolání další schůze k energiím reakcí na to, že vláda o situaci kolem energií nekomunikuje. „Chtěli jsme vědět, jak to bude s energiemi, kolik se bude v příštím roce platit navíc a co s tím chce vláda dělat. Nic jsme se ale nedozvěděli,“ komentovala výsledek čtvrtečního jednání.

Připustila, že pokud by se opakovala situace ze čtvrtka a vládní koalice znovu zamítla návrh programu schůze k energiím, je hnutí ANO připraveno vyvolat další mimořádná jednání i v prosinci.

‚Poškození průmyslu‘

Hnutí ANO a SPD, která jsou v opozici, vyčítají vládě, že vyšší ceny energií poškodí průmysl, a tím celou ekonomiku. Vadí jim také to, že vláda převádí hrazení poplatku za obnovitelné zdroje energií ze státního rozpočtu na spotřebitele.

Premiér Petr Fiala (ODS) v minulých dnech poukazoval na to, že ceny elektřiny na trhu od dodavatelů postupně klesají, a nehrozí tak podle něho zdražování o desítky procent.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) zase připomněl, že hlavním důvodem zvýšení regulované části cen energií je skutečnost, že stát ji letos dotoval částkou kolem 110 miliard korun. Šlo především o kompenzace na cenové stropy, platby za obnovitelné zdroje energie nebo pokrytí nákladů na systémové služby.

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Energetický regulační úřad (ERÚ) pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky.

Pro domácnosti by měla vzrůst meziročně o 71 procent. Ještě výrazněji stoupne pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. Definitivní podobu regulované složky cen energií představí ERÚ koncem listopadu.