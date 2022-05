Ceny v restauracích jsou o 20 až 40 procent vyšší, než si přejí lidé. Největší rozkol je u limonád

Ceny ve stravovacích zařízeních jsou podle analýzy společnosti Data Servis o 20 až 40 procent vyšší, než by si hosté představovali. Nejvíce se realita s přáním zákazníků rozchází u limonády. Do gastronomických podniků se po omezeních spojenými s pandemií koronaviru vrátilo 90 procent lidí, zbytek si oblíbil trávení času doma. Vyplývá to z údajů, které Data Servis zveřejnil na svém webu.

