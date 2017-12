Ruzyňské letiště odbavilo nejvíc cestujících v historii. Letos ho už využilo přes 15 milionů pasažérů

Pražské Letiště Václava Havla má historický rekord. Ve čtvrtek po půlnoci totiž překonalo hranici 15 milionů odbavených cestujících. To je o dva miliony víc než loni. Podle mluvčí Mariky Janouškové je důvodem mimo jiné i stále větší zájem zahraničních turistů o Prahu. Praha 10:53 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla Praha | Foto: Letiště Václava Havla Praha

„Je to velice zajímavá destinace jak z pohledu turistiky, tak v tuto chvíli i bezpečnosti. Zároveň se nám dlouhodobě daří poskytovat velice kvalitní služby a servis dopravcům, lákat je na český trh, otevírat nové destinace a u stávajících dopravců navyšovat frekvence,“ uvedla Janoušková.

Pražské letiště zaznamenávalo rekordní výsledky během celého roku. Ve své kategorii v počtu odbavených cestujících se tak zařadilo mezi provozně nejrychleji rostoucí letiště v Evropě.

Paříž, Moskva a Amsterdam

Ke čtvrtku na pražském letišti přistálo a opět vzlétlo na 139 000 letadel. Cestující si nechali letos zatím odbavit na osm milionů zavazadel, přičemž na odletech to bylo zhruba 4,5 milionu zavazadel, zatímco na příletech odhadem 3,4 milionů zavazadel. Zhruba 100 tisíc zavazadel bylo zapsáno jako tranzitní, uvedlo letiště.

V pololetí letištěm prošlo 6,8 milionu cestujících, což představuje asi pětinový meziroční nárůst. Tehdy letiště označilo za hlavní tahouny růstu počtu pasažérů spoje mezi Prahou a Afrikou a linky na Blízký a Dálný východ.

Z pohledu celkového počtu pasažérů jsou ale dlouhodobě nejvíce využívány lety do Paříže, Moskvy a Amsterdamu. Podle posledních zveřejněných dat z letošního října cestovalo z Prahy do Paříže 69 000 cestujících. Přes 63 000 pak letělo do a z Moskvy a téměř 62 000 cestovalo do Amsterdamu.