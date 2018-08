Ryanair nebude přepravovat příruční zavazadla zdarma. Podle aerolinek můžou za zpoždění letů

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair od listopadu zruší svou dlouhodobou praxi a přestane povolovat příruční zavazadlo do deseti kilogramů zdarma. Pasažéři si budou smět na palubu vzít jen malou tašku a umístit ji pod sedadlo před sebou, nebo si připlatí, uvedla tento týden firma. Dublin 16:07 24. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo společnosti Ryanair | Foto: Tony Gentile | Zdroj: Reuters

Dosud si lidé mohli vzít na palubu zdarma dvě zavazadla. Například kabelku a k tomu větší zavazadlo - třeba kufr do zmíněné váhy deseti kilogramů. Nově už bude zdarma jen jedno opravdu malé zavazadlo o maximálních rozměrech 40 x 20 x 25 centimetrů. Větší zavazadlo do deseti kilogramů bude stát od šesti do deseti eur.

Piloti Ryanairu v části Evropy protestují proti špatným pracovním podmínkám, Česko stávka nezasáhne Číst článek

Ryanair změnu zdůvodnil zpožděními, která podle něj způsobují cestující s příliš velkým množstvím příručních zavazadel. Ryanair tvrdí, že se nové opatření dotkne jen menší části cestujících.

Podle firmy si dnes 30 procent cestujících připlácí za prioritní odbavení, kde o druhé zavazadlo zdarma nepřijdou. Dalších 30 procent lidí podle firmy cestuje jen s jedním malým zavazadlem, jako je právě kabelka.

Zavazadla jsou pro zpoždění letadel skutečně důležitým faktorem. „Velké množství příručních zavazadel způsobuje dlouhé čekání při nástupu i výstupu z letadla. Zároveň je problém i omezená kapacita úložných prostorů v kabině, kam se zavazadla musejí vejít. Pokud se tam nevejdou, tak další zpoždění je vytvářeno tím, že je potřeba vzít zavazadla z kabiny a předat je do nákladového prostoru,“ vysvětlil Radiožurnálu vedoucí Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze Jakub Kraus.

Navýšení příjmů

A David Zlámal, partner společnosti EY zodpovědný za infrastrukturní poradenství, si myslí, že nová pravidla skutečně mohou někomu zpříjemnit cestování a letecké firmě přinesou i peníze.

Online odbavení se u aerolinek Ryanair od 13. června zkrátí ze čtyř na dva dny Číst článek

„To povede ke dvěma přínosům. Jedno bude určitě zvýšení komfortu zákazníků zejména u těch, kteří mají těch zavazadel méně a pro něž se čas strávený nástupem a letem může zrychlit, ale zároveň to určitě pro Ryanair povede k postupnému navýšení příjmu z dodatečných zavazadel,“ popsal Zlámal.

Ryanair loni přepravil 130 milionů cestujících. Pokud by si tedy 40 procent cestujících připlatilo 10 eur, šlo by za rok o více než 13 miliard korun.

Je to ale samozřejmě jen teoretické číslo. Záleží na tom, jak se zachovají cestující a jestli třeba firma nebude zpoplatnění zavazadel částečně kompenzovat cenou letenek. Samotný Ryanair uvedl, že si od chystaného opatření žádné dodatečné příjmy neslibuje, argumentuje zpožděnými lety.

Rozhodne celková cena letenky

Letadlo Ryanairu kvůli poklesu tlaku nouzově přistálo v Německu. Do nemocnice bylo převezeno 33 lidí Číst článek

V minulosti něco podobného už řešila i konkurenční letecká společnost Wizz Air. Ta ale loni poplatky za velká příruční zavazadla naopak zrušila a uvedla, že toto zavazadlo bude zahrnuto v ceně letenky.

Ryanair zpoplatnění zavazadel může stát nějaké cestující, ale rozhodovat bude celková cena letenky, říká Jan Šumbera, akciový analytik České spořitelny.

„Zákazníkům je celkem jedno, jestli poletí z Ryanair, Wizz Air. To, co rozhoduje, je konečná cena. A v tomto kontextu záleží spíše na tom, jestli Ryanair dokáže udržet celkovou cenu, to znamená součet ceny letenky a ceny ostatních služeb, které si budou muset zákazníci připlatit, na úrovni, nebo lépe pod úrovní svých konkurentů,“ dodává Šumbera. Pokud to tak bude, tak by si Ryanair měl pozici udržet.