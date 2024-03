‚Rychlý proces.‘ Klienti Sberbank se u Komerční banky můžou hlásit o peníze, mají na to necelý měsíc

Komerční banka začíná vyplácet peníze věřitelům Sberbank. Výplata pohledávek z insolvenčního řízení se týká asi 15 tisíc věřitelů. Mezi nimi jsou fyzické osoby, firmy, města a kraje. Tuzemská pobočka ruské banky je od roku 2022 v konkurzu. Co musí bývalý klient Sberbank udělat, aby mu byly vyplaceny peníze, popsal pro Radiožurnál výkonný ředitel pro retailové bankovnictví Skupiny Komerční banky Marek Vosátka. Praha 13:58 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Sberbank ve Vídni | Foto: Kris Tripplaar | Zdroj: Reuters

Komerční banka vyplácí klientům zkrachovalé Sberbank peníze z Garančního systému už od roku 2022. Teprve teď ale začnete vyplácet pohledávky z insolvenčního řízení. Kolik očekáváte, že vyplatíte teď ve finálním kole?

Ve finálním kole počítáme s tím, že tam bude zhruba 15 tisíc věřitelů a je to zhruba 57 miliard náhrad. Začínáme vyplácet dnešním dnem, v devět hodin se na našich stránkách otevřel online proklik žádosti pro vyplacení dávek a začneme pomalu procesovat žádosti klientů Sberbank.

Půjde všechno vyřídit online, nebo musí lidé na pobočky?

Fyzické osoby mohou vyřídit žádosti online, ale i prostřednictvím bankovní identity či KB klíčem do částky 100 tisíc korun. Pokud mají klienti částku náhrady vyšší než 100 tisíc korun nebo jsou právnickými osobami, tak budou muset fyzicky na pobočku Komerční banky.

Co všechno musí doložit bývalý klient Sberbank, aby mu Komerční banka vyplatila peníze z insolvenčního řízení?

Z pohledu fyzických osob je potřeba, aby klient znal svůj účet vedený v českých korunách a aby byl lokalizovaný v České republice a prostřednictvím bankovní identity se prokázal. U právnických osob budeme potřebovat dokumenty, které jsou uvedeny na stránkách Komerční banky. Počítáme, že zpracování bude rychlé a opět budou peníze připsány bezhotovostně na účet v České republice a výplaty proběhnou v českých korunách.

Proběhnou výplaty obratem?

Jedná se o velmi rychlý proces bez zdržení. Pokud budou doloženy všechny dokumenty a klienti zadají všechno, co mají, tak všechno proběhne v otázkách minut.

Existují rozdíly v podmínkách pro firmy a pro občany?

Ten rozdíl je jenom v částce a popisu procesu. My postupujeme dle usnesení městského soudu na základě insolvenčního řízení, to znamená, že nijak nevstupujeme do zmíněných částek.

Kolik času mají klienti Sberbank, aby si nechali peníze vyplatit?

Termín je stanovený až do 15. dubna tohoto roku. Ale ze zkušenosti už víme, že klienti začnou velmi rychle žádat o výplatu náhrad. Ať už prostřednictvím online procesů, případně půjdou na pobočky Komerční banky. Takže věříme, že prvotní nával bude v prvních dnech, ale jsme na to připraveni. To znamená, že by nemělo docházet k žádným prodlevám.

Co tahle speciální operace znamená pro Komerční banku? Museli jste se na to nějak speciálně připravovat, zaškolit nebo přijmout třeba více lidí?

Po zkušenostech, když jsme začali vyplácet prostředky z garančního systému a i v návaznosti na první vlnu, jsme připravili tento proces. Vytrénovali jsme naše zaměstnance na pobočkách, připravili jsme online platformu, ale extra dodatečné aktivity jsme neimplementovali. Věříme, že zvládneme i tuto druhou vlnu výplat klientům Sberbank bez potíží.