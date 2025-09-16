S exekucí se potýká až 600 tisíc Čechů. Oddlužení brání neznalost, poradny chystají kampaň
Zájem o oddlužení se meziročně zvýšil o 12 procent, růst ale není dostatečný na to, aby se podařilo vyřešit problém s vysokým počtem lidí v exekuci. Většímu zájmu o oddlužení brání malá informovanost mezi dlužníky, vyplývá z průzkumu společnosti PAQ Research pro Konsorcium dluhových poraden ČR. Konsorcium připravuje informační kampaně, kterými by ve spolupráci s dalšími institucemi mohlo nabídnout lidem s neřešitelnými dluhy pomoc.
„Od ledna do konce srpna bylo podáno 15 318 žádostí o oddlužení,“ uvedl Radek Hábl z Konsorcia dluhových poraden ČR. Při zachování tohoto trendu lze za celý rok očekávat zhruba 24 tisíc žádostí, pro zlepšení problému s vysokým počtem exekucí by ale podle něj byl třeba dvojnásobný počet.
„Máme 600 tisíc lidí v exekuci, to je obrovská bariéra v rozvoji společnosti,“ uvedl Hábl. Připomněl, že lidé v exekucích často pracují načerno, takže neodvádí žádné daně, což má negativní vliv na veřejné rozpočty. Kvůli předlužení také čelí zdravotním problémům, což přináší dodatečné náklady pro veřejný zdravotní systém.
Vysoký podíl lidí v exekucích také brzdí rozvoj regionů, které se kvůli tomu potýkají s nedostatečnou spotřebitelskou poptávkou.
Oddlužení přitom Hábl označil za účinný nástroj, jak situaci dlužníků řešit. „Přes 90 procent lidí, kteří prošli oddlužením, dnes v exekucích nejsou. Když lidi dostaneme z dluhové pasti, zůstanou už mimo systém dluhů, což má pozitivní dopad na trh práce i na státní rozpočet,“ řekl.
Oddlužení brání neznalost
Většímu rozšíření oddlužení ale brání malá informovanost. Podle průzkumu PAQ Research přes 40 procent dlužníků o oddlužení nikdy neslyšelo nebo nezná jeho základní pravidla. Polovina neví, že po loňské změně zákona se doba oddlužení zkrátila z pěti na tři roky, dvě třetiny nevědí, že pro úspěšné oddlužení už není nutné splatit 30 procent celkových dluhů.
Konsorcium dluhových poraden ČR chce proto hledat nové způsoby, jak dlužníky oslovit a nabídnout jim pomoc. Předsedkyně konsorcia Pavla Aschermannová vidí možnost ve spolupráci s bankami nebo s Českou správou sociálního zabezpečení, které by v případě uplatňování exekučních srážek mohly dlužníky automaticky informovat, že existuje pomoc, a na tuto pomoc je nasměrovat.
„Oddlužení není žádný dárek, který stát dává lidem, kteří se zadlužili. Je to nástroj, jak je vrátit do společnosti a ekonomicky stabilizovat, aby byli pro stát užiteční, fungovali, platili daně a měli peníze na nákupy,“ dodává Aschermannová.