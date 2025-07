S možností stavět vyšší dřevostavby přibude v Česku počet bytových domů ze dřeva, míní Vlček

Změna stavebních norem, která umožní stavět vyšší stavby ze dřeva než dosud, povede také k větší výstavbě bytových domů ze dřeva v Česku. Zároveň by také mohla vést k většímu využívání tuzemského dřeva a bude mít pozitivní vliv na veřejné rozpočty. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Praha 12:03 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová výrobní hala firmy, která vyrábí dřevostavby | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Dřevostavby až do 22,5 metru na výšku bude možné začít stavět od 1. srpna. Takto vysoké stavby ze dřeva je dosud možné projektovat jen za určitých podmínek, jinak musí dosahovat pouze výšky 12 metrů.

Výstavbu vyšších dřevostaveb umožní úprava normy o požární bezpečnosti staveb. Měla by umožnit využívat u vícepatrových budov i materiály, které nejsou podle současné legislativní podoby pro to uznány za vhodné. Podle současné požární vyhlášky mohou budovy do 12 metrů obsahovat izolanty třídy E, tedy typ, který je schopný odolávat působení plamene na krátký časový interval, a výrazně tak přispívá k eventuálnímu hoření. Do této kategorie spadá také dřevo.

Vyšší budovy však už musí obsahovat naprosto nehořlavé izolanty A1 nebo A2, jako jsou lamely a minerální vaty. Od srpna ale bude moci dřevo nebo jeho kombinace s dalšími materiály být využíváno za určitých podmínek i u vyšších staveb.

Dřevěné bytové domy

Změna norem by měla podle Vlčka vést k tomu, aby se více stavěly ze dřeva také bytové domy. Těch je totiž v současnosti v Česku minimum.

„Dneska to jsou zhruba desetiny procenta. Naše ambice je toto tempo výrazně zrychlit. Nelze říct, zda to bude o 15 či 20 procent, ale musíme tomu přizpůsobit podmínky, aby investoři tu možnost měli. Počet rodinných domů (ze dřeva) za posledních deset let výrazně stoupl, zhruba ze tří na 14 až 15 procent, tam vidíme velký posun kupředu. Kde ho nevidíme a kde jsme chtěli normy změnit, tak bylo v oblasti výstavby bytových domů,“ dodal.

První výstavbu vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Praze dokončila loni developerská společnost UBM

První výstavbu vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Praze dokončila loni developerská společnost UBM. Projekt s názvem Timber Praha v Řeporyjích je součástí areálu Arcus City a tvoří ho čtyři budovy. Dvě z nich jsou čtyřpodlažní a dvě s přízemím a dvěma patry.

Nájemní byty z dřevostavby ale nyní také vznikají ve Žďáru nad Sázavou. Tam společnost Dostupné bydlení České spořitelny připravuje 34 cenově dostupných bytů ve dvou samostatných budovách.

Podle Vlčka by pozměněná norma mohla také motivovat k většímu využívání tuzemských zásob dřeva. Česko totiž v současnosti většinu dřeva vyveze do zahraničí.

„Vyvážíme surovinu a mnohdy ten samý kamion, který přijíždí do České republiky, pak přiváží výrobky s vyšší přidanou hodnotou. ČR produkuje ročně zhruba 15 milionů kubíků dřeva, na naše zpracování v průmyslu jde ale zhruba třetina. Největším vlastníkem lesů v ČR jsou stát a města a obce. Jakákoliv vyšší přidaná hodnota prodeje dřeva tak má zároveň pozitivní dopad na veřejné rozpočty,“ dodal Vlček.

Změnu normy vítají také odborníci, které dříve oslovila agentura ČTK. Dřevostavby by se díky ní mohly stát zajímavější také pro investory, ke zvýšení dostupnosti bydlení jako takového to ale podle nich pravděpodobně příliš nepomůže.