Uspěly letecké radary i prodejce letenek Kiwi. České firmy vezou z Číny kontrakty za stovky milionů

Celkem osm dohod podepsala během návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně česká delegace na podnikatelském fóru v Šanghaji. Většina z nich jsou ale jen memoranda, konkrétní smlouvy získaly zatím jen dvě české firmy – jedna na dodávku leteckých radarů a druhá na spolupráci při prodeji letenek. Sám Zeman označil cestu za úspěšnou, Čínu znovu navštíví v dubnu. Šanghaj 17:57 6. listopadu 2018 Prezident Miloš Zeman v Šanghaji při zahájení česko-čínského podnikatelského fóra | Foto: Radek Jozífek, Jozífek Radek | Zdroj: ČTK

„Jsem rád, že se podařilo věci posunout dopředu v mnoha oblastech,“ prohlásil prezident Miloš Zeman v úterý těsně před odletem ze Šanghaje zpátky do Česka. Zároveň upozornil, že některé české firmy v Číně už „zakořenily“.

Zeman se do Číny vrátí příští rok v dubnu. Přijal pozvání na konferenci o Hedvábné stezce Číst článek

Konkrétně Zeman jmenoval automobilku Škoda Auto a společnost Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Té se nyní v Číně podařilo uzavřít hned dvě memoranda, a to s firmami Huawei a Citic Group, která prostřednictvím evropské odbočky postupně přebírá většinu čínských aktivit v Česku.

Lék proti rakovině i letecké radary

Skupinu PPF ale v Číně reprezentovali i zástupci biotechnologické firmy Sotio, která vyvíjí léky proti rakovině a má laboratoře i v Pekingu. Podle mluvčího firmy Richarda Kapsy totiž z Číny pochází 35 procent celosvětové populace s rakovinou. „Takže je to obrovský potenciál, obrovské množství pacientů. Vidíme tu obrovský zájem ze strany čínských specialistů, ze strany čínských nemocnic na tom s námi spolupracovat,“ řekl pro Radiožurnál.

Podle Kapsy firma v Číně působí už několik let. „Rozšiřujeme naše aktivity. Využíváme tak příležitost, jak se představit dalším potenciálním partnerům,“ popsal dále redakci mluvčí firmy, který se výjezdu prezidenta také zúčastnil. Nyní však Sotio podle něj uzavření konkrétního kontraktu neočekává.

Konkrétní kontrakty se v Číně podařilo uzavřít jen dvěma firmám. Smlouvu na dodávku leteckých radarů získala společnost CSG Aerospace ze strojírenského holdingu Czechoslovak Group, který zakládal podnikatel Jaroslav Strnad. Zeman ho letos ocenil státním vyznamenáním.

Podle mluvčího skupiny Andreje Čírtka jde o objednávku 13 radarů v hodnotě stovek milionů korun, zakázka se má plnit do roku 2020. „Výrobcem radarů je pardubická společnost ELDIS, ale kontrakt zastřešuje firma CSG Aerospace, která je odpovědná za aktivity v oblasti letectví a řízení letového provozu ve skupině Czechoslovak Group,“ uvedl.

Smlouva pro prodejce letenek

Druhou smlouvu podepsal vyhledávač a prodejce letenek Kiwi. Podle šéfa společnosti Olivera Dlouhého jde o strategickou smlouvu s čínskou leteckou společností Spring Airlines. Budoucí spolupráce podniků by měla rozšířit působení i služby Kiwi v Číně, zejména v oblasti nabídky destinací.

„Díky této smlouvě se Kiwi.com dostane k exkluzivním destinacím největšího soukromého čínského low-cost přepravce. Ty budeme moci nabízet jako spojení pro naše zákazníky z celého světa,“ uvedl Dlouhý.

Zeman v Číně Komunistickou velmoc prezident Zeman plánuje znovu navštívit příští rok v dubnu. Zúčastnit se má konference k novodobé Hedvábné stezce, ze které by podle něj mohly vyplynout pro české podnikatele další investice. „Jsou to příležitosti pro stavební a hlavně železniční firmy,“ dodal Zeman s tím, že další prostor k prohlubování vztahů s Čínou vidí v zemědělství.

Memorandum dále uzavřela Vysoká škola finanční a správní nebo agentura CzechTourism. Další dohoda padla i v případě nákupu letadel Skyleader 600, a to mezi firmami Zall Jihlavan Airplanes a Zall Aircraft Manufacturing Wu-chan.

„V Číně zamýšlíme podepsat kontrakt na odběr cca 100 stavebnic letounu v průběhu následujících 5 let. Hodnota tohoto kontraktu by se měla pohybovat okolo cca 12,5 milionu eur,“ přiblížil ještě před uzavřením dohody ředitel české firmy Radek Filip.

Do Číny se Zemanem vyrazila letos celkem šedesátka podnikatelů. Podnikatelského fóra se v Šanghaji zúčastnili dále třeba zástupci firem Lázně Teplice, Pars Komponenty, ETD Transformátory či bořetického vinařství Ludwig.

„Číňané dávají přednost něčemu, co oni nemají, protože oni jsou poměrně zvídaví a chtějí se učit,“ řekla pro Radiožurnál marketingová ředitelka Liana Hrabálková. Do Číny vozí už několik let hlavně červená vína. „Před několika lety čínská strana rozhodla, že se bude pít víno místo kořalky, a tím pádem začali vínu přicházet na chuť,“ dodala.

Podnikatelské fórum bylo jedním z posledních bodů na třídenní cestě prezidenta Zemana do Číny. Po setkání s podnikateli měl Zeman v úterý na programu ještě jednání a oběd s výkonným viceprimátorem Šanghaje, následně zamířil zpět do Prahy. V pondělí se Zeman zúčastnil zahájení čínského dovozního veletrhu a jednal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.