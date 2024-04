Sankce komplikují ruským rafineriím snahy o opravy. Podnikům chybí náhradní díly i odborné znalosti

Když inženýři v ruské ropné společnosti Lukoil začátkem ledna zjistili poruchu turbíny v její největší rafinerii, rychle pochopili, že nepůjde o banální problém. Pouze jeden podnik věděl, jak jednotku pro výrobu benzinu v rafinerii NORSI na řece Volze zhruba 430 kilometrů od Moskvy opravit. Potíž byla v tom, že tento podnik byl americký, napsala agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s incidentem. Moskva/Londýn 15:23 4. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafinérie (ilustrační snímek) | Foto: Patrick Pleul | Zdroj: Profimedia/DPA

Tento americký podnik, kterým je firma UOP, se z Ruska stáhl poté, co Moskva v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu. „Inženýři se snažili najít náhradní díly, ale žádné nenašli,“ uvedl zdroj blízký firmě Lukoil, který si nepřál být jmenován, protože nemá povoleno hovořit s médii. „Celá jednotka se pak prostě zastavila,“ dodal.

Další zdroje uvedly, že tato jednotka je od ledna mimo provoz a kvůli nedostatku odborných znalostí v Rusku není jasné, kdy by mohla být opravena. V důsledku toho v rafinerii NORSI, která je čtvrtá největší v Rusku, klesla podle zdrojů produkce benzinu o 40 procent.

Rafinerie NORSI je příkladem širších problémů v ruském energetickém průmyslu, kde má část ropných firem kvůli západním sankcím potíže s opravami rafinerií vybudovaných s pomocí amerických a evropských strojírenských podniků.

Tyto problémy navíc prohlubují útoky ukrajinských dronů, které letos zasáhly více než deset ruských rafinerií. Tyto útoky podle výpočtů Reuters přinutily ruské rafinerie v prvním čtvrtletí odstavit zhruba 14 procent kapacit.

„Pokud budou nálety dronů pokračovat tímto tempem a ruská protivzdušná obrana se nezlepší, dokáže Ukrajina vyřazovat kapacity ruských rafinerií z provozu rychlejším tempem, než je ruské firmy zvládnou opravovat,“ uvedl odborník na ruskou energetickou infrastrukturu Sergej Vakulenko, který působí v Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak minulý týden uvedl, že poškozené zařízení v rafinerii NORSI by mohlo obnovit provoz během jednoho či dvou měsíců. Ruské firmy podle něj nyní pracují na výrobě potřebných náhradních dílů. Ministr rovněž prohlásil, že jiné rafinerie zvýšily produkci a že na domácím trhu s pohonnými hmotami nepanuje žádný nedostatek.

Ministr energetiky Nikolaj Šulginov tento týden uvedl, že všechny rafinerie budou opraveny do června, neposkytl však žádné další podrobnosti. Rafinerie NORSI, která leží blízko města Nižnij Novgorod, má výrobní kapacitu 405 000 tun benzinu měsíčně. To odpovídá 11 procentům celkové kapacity pro výrobu benzinu v Rusku.

Ušlé tržby

Současný výpadek by podle výpočtů Reuters mohl pro Lukoil znamenat ušlé tržby v hodnotě téměř 100 milionů dolarů (zhruba 2,3 miliardy korun) měsíčně. Americká společnost Honeywell International, která je mateřskou firmou podniku UOP, sdělila agentuře Reuters, že od února 2022 nedodala žádné vybavení, součástky, produkty či služby rafinerii v Nižním Novgorodu ani rafinerii ve Slavjansku. Ta se 18. března stala terčem dronového útoku, který v ní způsobil požár.

„Aktivně pracujeme na tom, abychom odhalili a zastavili případné přesměrovávání našich produktů do Ruska třetími stranami,“ uvedla firma Honeywell. Dodala, že dodržuje všechny požadavky pro vývozní licence a sankční předpisy. Spojené státy a jejich spojenci v reakci na invazi na Ukrajinu uvalili sankce na tisíce ruských subjektů a zhruba tisícovka západních firem ohlásila odchod z Ruska.

Ruská ekonomika, která se ve velké míře opírá o vývoz surovin, se nicméně v uplynulých dvou letech ukázala odolnější, než se očekávalo. Západní podniky jako UOP a švýcarská strojírenská skupina ABB podle zdrojů z ruského energetického sektoru dodaly v posledních dvou desetiletích technologie a software do všech 40 největších rafinerií v Rusku. Každá z těchto rafinerii využívá kombinace ruských a zahraničních zařízení, píše Reuters.

Společnost ABB potvrdila, že po začátku invaze na Ukrajinu přestala v Rusku přijímat nové zakázky a nemá v úmyslu se na ruský trh vrátit, jakmile v této zemi splní stávající smluvní závazky. Podrobnosti o těchto závazcích nicméně neposkytla. Žádný ze zdrojů Reuters nenaznačil, že by lednová porucha turbíny v rafinerii NORSI byla důsledkem dronových útoků.

Útoky dronů

Zdroje nicméně upozornily, že problémy v rafinerii se prohloubily, když ji ukrajinské drony zasáhly v únoru a poškodily jiné vybavení závodu. Ceny benzinu jsou v Rusku podobně jako ve Spojených státech i dalších zemích citlivé politické téma a tamní úřady se snažit zdražování omezit.

V únoru například zavedly šestiměsíční embargo na vývoz benzinu do zahraničí. Ukrajina tvrdí, že se útoky na ruské rafinerie snaží podkopat ruskou válečnou mašinerii, a to snížením ruských státních příjmů a narušením dodávek pohonných hmot armádě.

„Drony jsou desetkrát, ne-li stokrát levnější než opravy, což je v opotřebovávací válce důležité,“ upozornil Valenko, který byl v minulosti šéfem strategie v ruské ropné společnosti Gazpron Něfť, ale opustil tuto firmu i Rusko krátce po zahájení invaze na Ukrajinu.

Rusko je druhým největším vývozcem ropy na světě. Většinu exportu ropy a ropných produktů v důsledku západních sankcí přesměrovalo do Asie a Afriky. V případě prudkého poklesu produkce domácích rafinerií by Rusko podle obchodníků mohlo omezit vývoz ropných produktů a posílit vývoz surové ropy.

Zemím čelícím západním sankcím, jako jsou Rusko a Írán, se často daří sankce obcházet a získávat potřebné součástky pro západní zařízení, například letadla a automobily. Zařízení pro rafinerie jsou však vzácnější a specializovanější.

Západní firmy navíc zpřísňují kontroly s cílem zabránit dovozu svých produktů do Ruska přes třetí země. Podle některých zdrojů požádal Lukoil o opravu jednotky v rafinerii NORSI čínské firmy. Ruský podnik se k tomu však odmítl vyjádřit. „Čína má potřebné technologie. Velice často by to však znamenalo nákladnou výměnu celé jednotky namísto běžné levné opravy,“ uvedl jeden ze zdrojů.