Velvyslanci zemí Evropské unie dohodli další sankce proti Rusku, jedná se již o devátou sadu postihů

Velvyslanci zemí Evropské unie se ve čtvrtek večer shodli na novém balíčku sankcí proti Rusku. Na twitteru to potvrdilo české předsednictví v Radě EU. V pořadí devátá sada postihů zaváděných kvůli ruské invazi na Ukrajinu má mimo jiné omezit investice do ruského důlního průmyslu či vývoz chemikálií a technologií využitelných pro vojenské účely. Sankční seznam by se měl rozšířit o téměř dvě stovky lidí a subjektů včetně tří ruských bank.

