Ekonomka Matesová: Sankce budou bolet všechny. Západ je v lepší kondici, ale občané Ruska jsou ochotní trpět

Státy Evropské unie se v úterý jednomyslně shodly na přijetí sankcí proti Rusku kvůli porušení svrchovanosti Ukrajiny, sankce přijímají i další státy světa. „Kdyby zůstalo jen u těchto sankci, které už byly ohlášeny a schváleny, tak je to pro Rusko jen žlutá karta. Každé sankce něco stojí i ty státy, které je uvalují. A je třeba zvážit, co obyvatelé jednotlivých zemí vydrží," upozorňuje ekonomka Jana Matesová. Řečí peněz Praha 0:10 24. února 2022

Za velmi silné opatření by Matesová považovala penalizování západních firem, které obchodují s Ruskem v librách, případně v dolarech. „To by byl pro Rusko obrovský problém. Ale v dolarech se obchoduje i ropa a plyn. To by se západní Evropě, která je ze 40 procent na ruských surovinách závislá, nelíbilo,“ vysvětluje ekonomka, dlouholetá zástupkyně Česka ve Světové bance.

Pokud by k tomu přesto došlo, začala by se podle Matesové ropa a plyn obchodovat v jiné měně se zeměmi, které by sankce neuvalily. „Třeba Čína by ráda nabídla svoji měnu, přece jen o to stojí už od finanční krize,“ soudí ekonomka.

„To, v jaké měně se obchodují energie, představuje neuvěřitelně silný signál, že je to ta rezervní měna. Ta, kterou si lidé schovávají třeba v matracích,“ podotýká.

Rusko bez systému SWIFT?

Za další výrazné opatření označuje Matesová to, kdyby Rusko přišlo o možnost refinancovat se na západních trzích. Vůbec největší dopad by ale podle ní mělo to, kdyby byl Rusku omezen přístup do mezinárodního systému plateb SWIFT.

„To by byl pro Rusko opravdu problém. V minulosti tohle zavedly Spojené státy proti Íránu a mělo to veliký efekt na íránskou ekonomiku. Problém je, že americké banky tehdy nebyly s íránskými bankami skoro vůbec propojené. Ale evropské banky mají s těmi ruskými mnoho společných zájmů a nebudou tomuto kroku nakloněné,“ připouští ekonomka.

Platí za impérium

Rusko má oproti zemím ostatním zemím jednu výhodu, připomíná Matesová: „Obyvatelstvo a voliči západní Evropy by určitě netrpěli takový pokles komfortu a životní úrovně, který to přinese Rusku. Ale vidíme, že velká část ruské veřejnosti chce velké imperiální Rusko a je ochotná za to platit.“

Všechny zvažované sankce, které Západ zavede proti Rusku a které může v reakci na to zastavit dodávky plynu a ropy, tak mohou být ve výsledku bolestivější pro západní země než pro Rusko.

„Jenže západní ekonomiky jsou v natolik lepším stavu než ta ruská, že my to prostě přečkáme. Pro ruskou ekonomiku by ty dopady mohly být naprosto destrukční, mohla by se dostat až na hranu státního bankrotu,“ míní Matesová.

„Západní ekonomiky jsou v natolik lepším stavu než ta ruská, že my to přečkáme. Pro ruskou ekonomiku by dopady mohly být destrukční." Jana Matesová

Loni se hrubý domácí produkt Ruska zvýšil o 4,7 procenta, uvedl tamní statistický úřad. „Tempo růstu ruské ekonomiky vypadá vysoké, nicméně je to nižší tempo, než zaznamenaly jiné podobné země jako třeba Čína nebo Indie. A i s tímto růstem ztrácí Rusko svůj podíl na světové ekonomice,“ vysvětluje Matesová.

Co mohou znamenat sankce proti Rusku pro přechod Evropské unie k zelené energetice? Co když bude Rusko dodávat ropu a plyn namísto do Evropy do Číny? Poslechněte si celý pořad Řečí peněz.