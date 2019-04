Piloti SAS stávkují za lepší pracovní podmínky. Zrušení letů může zasáhnout až 170 tisíc cestujících

Stávka skandinávských pilotů v pátek zasáhla nejméně 70 tisíc cestujících. Piloti společnosti SAS, která je národní letecký dopravce Dánska, Norska a Švédska, požadují zlepšení pracovních podmínek a zvýšení platů. Ze skandinávských měst už kvůli protestu neodletěly stovky letů. Do Prahy večer nedorazí spoje z Kodaně a Stockholmu a pak ani neodletí zpět. Kodaň / Oslo / Stockholm 18:34 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Dánsku, Švédsku a Norsku stávkuje přes 1400 pilotů | Foto: NTB SCANPIX | Zdroj: Reuters

„Vedoucí naší skupiny čekala hodinu ve frontě. Tam jí pak řekli, že skupiny budou řešit až po osmé večer. Takže předtím nebudeme vědět vůbec nic,“ řekla švédské televizi SVT Ann-Sofie, která měla letět s větší skupinou ze Stockholmu do Paříže.

Podobně nespokojení jsou i další pasažéři, podle kterých je aerolinky dostatečně neinformují.

Prodloužení stávky

Společnost SAS už oznámila, že kvůli stávkujícím pilotům ruší všechny své sobotní lety, o těch nedělních firma teprve rozhodne. V Dánsku, Švédsku a Norsku stávkuje přes 1400 pilotů, kteří nechtějí pracovat až do neděle.

Odborová organizace SPG sdružující piloty ze všech tří zemí uvedla, že piloti jsou připravení stávku prodloužit. Firma oznámila, že bude s piloty dále vyjednávat, ale pokud by přistoupila na jejich požadavky, mělo by to na ní „velmi negativní dopady“.

Podle odhadů Reuters se zrušené lety dotknou až 170 tisíc cestujících.

Letecký průmysl se v posledních letech potýká s nedostatkem pilotů, poznamenala agentura Reuters. Ti díky tomu získali větší moc ve vyjednávání o lepších pracovních podmínkách.