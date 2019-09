Výpadek ropy ze Saudské Arábie znamená příležitost pro jiné těžaře, říká analytik. Cenový otřes nečeká

Výpadek těžby v Saúdské Arábii nezpůsobí kritické zvýšení cen ropy, říká Vladimír Štěpán, analytik firmy ENAS pro oblast plynárenského a ropného průmyslu. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvádí, že trh se ale dokáže s jejím nedostatkem poměrně rychle vyrovnat. Všichni velcí hráči totiž podle něj mají rezervy nebo mohou zvýšit těžbu. Větší problém je útok na ropná zařízení přímo pro Saúdskou Arábii. Praha/Rijád 16:11 15. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší exportní přístav pro ropu na světě Ras Tanura v Saúdské Arábii (archivní foto) | Foto: Ahmed Jadallah | Zdroj: Reuters

Saúdská Arábie snížila denní produkci ropy zhruba o polovinu, konkrétně o 5,7 milionů barelů denně. Odpovídá to více než pěti procentům globálních dodávek ropy. Je situace vážná?

Kdyby k tomu došlo před pěti nebo deseti lety, tak každé snížení produkce o milion barelů za den by vyvolalo cenový otřes. Nyní jsme ale v situaci, kdy za poslední dva roky vzrostla produkce rozhodujících hráčů, jako jsou Rusko a USA, o pět milionů barelů za den. Spotřeba ropy sice také roste, ale víme, že ekonomika globálně klesá. Nemyslím si tedy, že by to byl až tak dramatický zásah.

Všichni také mají určité rezervy ropy. Dříve měla rezervy pouze Saúdská Arábie a všichni ostatní producenti jeli nadoraz, dnes jsou nejméně tři největší světoví producenti, kteří mají nevyužitou kapacitu dva až tři miliony barelů za den.

Trh má tedy podle vás rezervy a dokáže se výpadkem saúdskoarabské ropy vyrovnat?

Myslím, že ano. Vždy když přijde taková zpráva, tak nastane šok, než se veřejnost a politici zorientují, trh reaguje podrážděně. A cena ropy stoupne o pět dolarů za barel. Bude to trvat tři dny nebo týden, a pak se to uklidní. Nastane to, že Spojené státy zvýší těžbu, zvýší dodávky pro export. Rusové jsou určitě také připraveni. Nemyslím si, že by to bylo dramatické.

Negativní vliv to ale mít určitě bude, protože společně s Venezuelou a Íránem je to další zásah. Nicméně i Saúdská Arábie, která je na těžbě ropy závislá, se s tím postupem času dokáže vyrovnat. Nemá jen tato zasažená pole, může zvýšit těžbu z dalších polí. Je to tedy vážné, ale není to situace, která by kritickým způsobem zvýšila ceny ropy. To by bylo před pěti nebo deseti lety, dnes již ne.

Říkal jste, že v podobných situacích stoupne cena ropy zhruba na týden o pět dolarů za barel. Platí to i v tomto případě?

Ano, k tomu dojde, ale je to vždy krátkodobý šok. Ostatní producenti, kteří mají volné kapacity, toho rádi využijí a svou těžbu zvýší. Rusko je schopné jít z deseti milionů barelů za den, které těží, na dvanáct nebo třináct. Američané také mohou svou produkci zvýšit. Spojené státy nemají zájem, aby byly ceny ropy vysoké, a to kvůli politickým důvodům. Posilovaly by tak státy jako právě Rusko nebo Venezuela.

Co je OPEC? OPEC je mezivládní organizace, která určuje limity těžby a ceny ropy svých jednotlivých členů a tím ovlivňuje světový trh. OPEC byla založena v září 1960 v Bagdádu za účasti Iráku, Íránu, Kuvajtu, Saúdské Arábie a Venezuely. V současnosti má 14 členských zemí, uskupení v lednu opustil Katar. Na území členských států OPEC se nachází 81,9 procenta zjištěných světových zásob ropy.

Nechci to sice podceňovat, protože nevíme, co se přesně nastane. Četl jsem,ale že Saúdská Arábie je největším producentem ropy na světě. To už není pravda, zejména poté, co OPEC snížil produkci ropy o 1,2 milionů barelů ropy. Jeho význam klesá. Ale také Rusko ji snížilo.

I přes tato snížení je cena ropy jen šedesát dolarů. To znamená, že ropy je pořád hodně.

Největším těžařem je tedy nyní kdo?

Dnes jsou to především Spojené státy a Rusko. A může jím být znovu Saudská Arábie, která měla vždy volné kapacity, může tak velmi rychle produkci obnovit, má nevyužitou kapacitu bilionů barelů ropy.

Saúdská Arábie tedy může pokrýt ten výpadek ještě z jiných ropných zdrojů – z jiných ropných polí nebo rezerv. Výpadek ropy na trzích tedy bude podle vás spíše krátkodobější?

Nepokryje ho celý a nepokryje ho okamžitě, ale určitě dojde také k obnově zařízení, které bylo poškozeno. Myslím, že ten výpadek nebude otázkou jednoho týdne, protože 5,7 milionů barelů je opravdu zásah. Je to prudký, jednorázový a okamžitý sestup, takže to musí mít vliv. Také chvíli potrvá, než se aktivizují všechny další vrty, zvýší se produkce, dodávky a kapacita tankerů pro přepravu ropy.

Můžeme se v Česku obávat zdražení pohonných hmot?

Určitě ano, ale vezměme si, že loni byla cena ropy 85 dolarů za barel. Navíc kapacita ropovodu z Ruska je dostatečná. Nemyslím si tedy, že by to mělo až tak zásadní vliv. Dnes je zhruba kolem třiceti korun, tak to může být odhadem třeba o korunu, nemělo by to být nic dramatického.

Zatím není oficiálně jasné, jak dlouho bude výpadek trvat. Pokud by šlo takovouto delší dobu, co by to pro světový trh s ropou znamenalo?

Část výpadku by státy určitě vynahradily velmi rychle. Myslím, že určitě čtyři miliony barelů je volný objem globální producentské kapacity, takže toto by šlo velmi rychle. Při zvýšení cen ropy by navíc zájem vyvážet ropu ještě stoupl.

A zbytek by nahradily ve velmi krátké době. Přispěje k tomu právě i Saúdská Arábie, která už touhle dobou určitě připravuje scénář možného zvýšení těžby ropy.

A jak vážný je to zásah pro Saúdskou Arábii?

Dopad na ní je samozřejmě největší. Když někdo sníží produkci o padesát procent, tedy z deseti milionů barelů za den na pět, tak jsou to ztráty v miliardách dolarů, takže je to obrovský zásah. Je to dramatické a může nastat vážná situace. O to více se budou snažit.

Pamatujete si podobný případ, kdy by stát musel takto rychle a takto dramaticky snížit produkci ropy?

Ano, například Rusko letos v dubnu a květnu, kdy došlo ke kontaminaci ropy chemikáliemi v ropovodu Družba. Najednou jednorázově přestala téct ropa z Ruska severní větví, která nejde úplně k nám. A jaká vznikla panika. To bylo srovnatelné. Co jsme tehdy zažívali ve střední Evropě, tak teď bude zažívat svět, ale řekl bych v menší míře.

