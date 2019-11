‚Součást krizového plánu.‘ Sazka kvůli loterijnímu zákonu stahuje inzerci z médií společnosti Mafra

Loterijní společnost Sazka, kterou vlastní miliardář Karel Komárek, pozastavuje inzerci ve všech médiích vydavatelství Mafra a stahuje i zadanou reklamu. Podle mluvčího firmy to souvisí se zákonem o zdanění hazardu, kvůli kterému je třeba optimalizovat výdaje z 23 na 35 procent. Informoval o tom server Hlídacípes.org. Mafra spadá do holdingu Agrofert ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Praha 11:05 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít profimedia-012104066_191122-105422_dok.jpg | Zdroj: Profimedia

Omezení inzerce vysvětluje mluvčí Sazky tím, že jde o „součást krizového plánu.“ „Zvýšení daně z hazardních her, kdy by měla být tato daň zvýšena pouze jedinému subjektu na trhu, tedy Sazce, je výrazným zásahem do našeho podnikání. Abychom mohli zachovat loterie typu Sportka, které mají v České republice více než šedesátiletou tradici, našim zákazníkům, je úspora nákladů jednou z cest, jak toho dosáhnout,“ řekl pro HlídacíPes.org Václav Friedmann.

Závislých hráčů v Česku přibývá, síť adiktologických služeb ale podle odborníků není dostatečná Číst článek

Jakou konkrétní částku společnost tímto krokem ušetří, není jasné. Podle Sazky jde o obchodní tajemství. Společnost Mafra, do které patří například deník MF Dnes nebo web iDnes.cz, podle serveru na zaslané otázky nereagovala.

Stáhla i zadanou reklamu

Sazka už stáhla i zadanou reklamu například v magazínech, které mají delší periodicitu. „V některých případech stahujeme i již zadanou inzerci, většinou z toho důvodu, že pokud nelze kampaně komunikovat jako celek, je lepší je nekomunikovat vůbec,“ vysvětluje Friedmann. Zároveň podle něj některé tituly, které pod Mafru patří, mají nižší čtenost i náklad.

Uvedl také, že se stahování reklamy nejspíš v následujících dnech dotkne i dalších médií. Loterijní firma přitom patří podle Hlídacího psa dlouhodobě mezi desítku největších českých inzerentů, v roce 2017 měla ceníkové výdaje na reklamu 1,12 miliardy korun.

Zvýšení daně z loterií schválila letos v květnu vláda a v listopadu sněmovna. Podle vládního návrhu se zvýší zdanění loterií, zatímco u ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, zůstanou daně na dosavadní úrovni. Na objemu sázek v Česku mají přitom loterie minimální podíl. Sazka provozuje například loterii Sportka. Kromě Sazky mají v nabídce loterijní hry třeba firmy Fortuna nebo Tipsport.