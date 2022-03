Na 120 tisíc klientů Sberbank se dostane k úsporám ve středu. Vyplatí jim je Komerční banka

Klienti původem ruské společnosti Sberbank se od středy dostanou ke svým úsporám. Peníze jim začne vyplácet Komerční banka. Desítky tisíc klientů Sberbank mají už více než týden zablokované účty, nemůžou vybírat peníze ani posílat platby nebo trvalé příkazy. Praha 14:51 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve středu zahájí Komerční banka výplaty poškozeným klientům Sberbank. Ti jsou už více než týden odstřižení od svých účtů a nemají přístup ke svým úsporám | Foto: Katherine Vašíčková

Sberbank zablokovala klientům přístup k úsporám krátce poté, co lidé začali po ruské invazi na Ukrajinu vybírat z banky své peníze a rušit účty.

Česká národní banka pak začátkem minulého týdne oznámila, že odebere Sberbank CZ licenci. Účet u banky má v Česku zhruba 120 tisíc klientů.

Aby se dostali ke svým penězům, musí navštívit kamennou pobočku Komerční banky – těch je v Česku přes 240. U bezhotovostního převodu je nutné, aby lidé měli založený nový účet, kam bude možné vklad poslat.

Ruská Sberbank končí v Evropě. Mluví o odlivu hotovosti a strachu o bezpečnost zaměstnanců Číst článek

Pokud klienti vyžadují hotovost, k dispozici bude celkem 40 vybraných míst – jejich seznam je na webových stránkách Komerční banky. Přestože otevírací doba poboček bude prodloužená – a to od ranních osmi hodin do šesti do večera – pracovníci přepážek očekávají, že se můžou tvořit fronty.

I z toho důvodu bude při vyplácení vkladů na pořádek dohlížet policie, upozornil první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Podle mluvčího Komerční banky Pavla Zúbka nebudou klienti muset vyplňovat žádné speciální dokumenty nebo formuláře. Stačí se prokázat občanským průkazem nebo třeba cestovním pasem. Firmy pak ještě musí při návštěvě pobočky doložit platný výpis z obchodního rejstříku.

Sberbank přijde o licenci, Česká národní banka zahájila proces k jejímu odnětí Číst článek

Pojištěné jsou ze zákona pouze vklady do 100 000 eur – v přepočtu zhruba dva a půl milionu korun. V případě, že mají lidé na účtech vyšší obnos, budou muset svoji pohledávku přihlásit v rámci likvidace nebo insolvenčního řízení. Stejný postup platí i v případě právnických osob, včetně bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek.

Specifickou skupinu pak tvoří města, obce nebo kraje. Jejich vklady jsou pojištěny jen v případě, že jim náleží výnosy z daní, a to do limitu 500 000 eur – což je v přepočtu zhruba 12,5 milionu korun.

To drtivá většina obcí a krajů nesplňuje. Podle zjištění serveru E15 mělo u Sberbank účet přes 120 větších obcí a pět krajů – třeba Moravskoslezský, Praha nebo Vysočina. Právě třeba kraj Vysočina má na účtech Sberbank skoro dvě a půl miliardy korun. Bude tak muset spoléhat na výnosy z likvidace. Ta ale může trvat i měsíce až roky.