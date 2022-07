Soud zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ. Banka vůči věřitelům eviduje závazky přes 60 miliard korun

Městský soud v Praze v pátek zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Rozhodnutí soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Žádost o insolvenci na sebe podala sama banka, upozornil server E15. „Soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u zdejšího soudu přihlášku své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku,“ uvedl soud v rozhodnutí. Praha 14:04 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud v pátek zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ | Foto: Katherine Vašíčková | Zdroj: Český rozhlas

Peníze měly u Sberbank uložené i některé samosprávy. Město Jihlava tento měsíc uvedlo, že má u banky od konce února zablokovaných 154 milionů korun včetně úroků a že chystá přihlášku pohledávky.

Sberbank je oficiálně bez bankovní licence. Pražský městský soud jmenoval likvidátorkou Jiřinu Lužovou Číst článek

Server Lidovky.cz tento měsíc napsal, že o úvěrové portfolio Sberbank CZ nakonec nikdo neprojevil zájem. Podle serveru se o odkup aktiv ucházely investiční skupina PPF se svou Air Bank, Česká spořitelna a ČSOB.

Závaznou cenovou nabídku ale nakonec žádný ze zájemců nepodal. Banka tedy sama na sebe podala insolvenční návrh.

V návrhu se uvádí, že závazky dlužníka převýšily ke konci června hodnotu jeho majetku asi o 151 milionů korun, ke konci července by měly závazky převyšovat jeho majetek zhruba o 605 milionů korun.

Banka měla ke konci června desítky tisíc věřitelů, vůči kterým eviduje závazky 61,762 miliardy korun. Banka je v platební neschopnosti, ke konci června měla závazky, které byly více než třicet dnů po lhůtě splatnosti, za 42,3 miliardy korun.

Úvěrové portfolio

Nejhodnotnějším aktivem banky je její úvěrové portfolio. Kvůli protiruským sankcím ale hrozí, že banka nebude mít po 12. prosinci letošního roku přístup do svého hlavního bankovního systému.

„Úvěrové portfolio dlužníka proto musí být zpeněženo co nejdříve, nejpozději 12. 12. 2022, přičemž do tohoto data musí zároveň dojít k přenosu dat z IT systémů dlužníka do IT systémů kupujícího,“ uvádí se ve zveřejněném dokumentu.

Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala Sberbank CZ bankovní licenci. Městský soud v Praze poté poslal banku do likvidace.

Kroky k odnětí licence banky, která je navázána na Rusko, zahájila Česká národní banka 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.