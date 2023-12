Není možné začít vyplácet věřitele banky Sberbank CZ, podle insolvenční správkyně se totiž jeden odvolal

Němeček: Vládní stropy cen energií brzdí větší zlevnění. Cíl zklidnit situaci ale splnily

„Tím, že je strop vnímán jako něco, co je pro zákazníky akceptovatelné, tak se obchodníci úplně nehrnou do toho, že by nabízeli rekordně nízké ceny,“ říká Blahoslav Němeček.