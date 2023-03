Obce, které přišly o peníze u Sberbank, se mají financí dočkat ještě letos. Už plánují, do čeho investují

Přesně před rokem si mohli klienti banky Sberbank CZ začít na pobočkách Komerční banky vyzvedávat své vklady. Banka s vazbami na Rusko před tím uzavřela pobočky a zastavila internetové bankovnictví. Jednotlivci se už svých peněz často dočkali. Neplatí to ale pro mnohá města a obce, které přišly ze dne na den o miliony korun. S jejich výplatou teď počítají v druhé polovině roku. Úvěrové portfolio Sberbank by totiž měla převzít Česká spořitelna. Určice (Prostějovsko) 10:31 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobně jako v Určicích plánují i v Senici na Hané, obci už rok chybí z účtů ve Sberbank 45 milionů (ilustrační foto) | Foto: Katherine Vašíčková

„V té době jsme měli na účtu devět milionů, o ty jsme přišli. Tyto peníze byly nachystány na financování akcí,“ říká Radiožurnálu Petr Kouřil, nezávislý starosta Určic na Prostějovsku. Listuje u toho šanonem, ve kterém jsou všechny dokumenty, které vedení obce v posledním roce shromáždilo v souvislosti s problémy kolem zkrachovalé Sberbank.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z obcí, které přišly o své finance

Obci hrozilo, že nedostaví multifunkční hřiště ani průtah obcí, a přijde tak o dotace. Nakonec si na investice znovu půjčila několik milionů korun. Vyhlídky jsou teď podle starosty veselejší, s penězi ze Sberbank opět počítají.

„Momentálně to vypadá tak, že bychom mohli ještě v letošním roce dostat až 90 procent,“ dodává Kouřil.

A obec rovnou připravuje projekty, do kterých peníze investuje. „Máme v plánu rozšíření areálu mateřské a základní školy. Jedná se o dva projekty, jeden je vybudování odborných učeben a družin. Druhým je přístavba šaten před hlavní budovou základní školy,“ popisuje Kouřil.

Nejprve úvěr

Podobně plánují i v Senici na Hané. Obci už rok chybí z účtů ve Sberbank 45 milionů. Určené byly na stavbu kanalizace. I tady si podle starosty Michala Tichého za Starosty a nezávislé museli půjčit.

Správkyně Sberbank Lužová: Výjimka ze sankcí není jistá, prodej můžou ohrozit i žaloby věřitelů Číst článek

„Vzali jsem si úvěr, který hodláme hned zaplatit, protože je samozřejmě drahý. Úvěr máme nyní na 6,5 procenta. Jakmile dostaneme peníze, tak ihned splatíme úvěr. 25 milionů z toho ihned přijde na zaplacení tohoto úvěru,“ vysvětluje Tichý.

A znovu se pustí i do investic, které letos museli výrazně omezit.

„Do letošního rozpočtu jsme to naplánovat nemohli, protože člověk neví kdy. Řekli jsem si, že investice máme pozastavené, takže pokud všechno klapne a budeme to v létě mít, tak uděláme, co půjde. Ale s penězi budeme počítat na rok 2024, kdy by se mohly dělat odkládané věci, jako oprava chodníků, oprava komunikací a věcí, co se měly dělat dříve, ale nyní se nedělají,“ dodává Tichý.

Obec plánuje také přípravu a zasíťování pozemků pro stavbu nových domů nebo opravu obecních bytů.