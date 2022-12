Správkyně Sberbank Lužová: Výjimka ze sankcí není jistá, prodej můžou ohrozit i žaloby věřitelů

Minulý týden podepsala smlouvu o odkupu portfolia padlé ruské banky Sberbank s Českou spořitelnou. Miliardový obchod se ale podle insolvenční správkyně Jiřiny Lužové ještě může zkomplikovat. Výjimka z amerických sankcí totiž platí jen do konce ledna. „Nemáme samozřejmě garantováno, že další prodloužení výjimky dostaneme,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. A problém mohou být i námitky samospráv, které si stěžují na věřitelský výbor i komunikaci. Rozhovor Praha 15:29 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když na začátku roku ruská banka zkrachovala, lidé se marně snažili dostat ke svým úsporám. Obce a kraje v ní mají zablokované miliardy | Foto: Petr Horník Právo / Profimedia | Zdroj: Profimeda

Prodej portfolia Sberbank České spořitelně schválila Česká národní banka, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a také jste získala další výjimku z amerického sankčního seznamu. Smlouva je podepsaná. Co bude nyní následovat?

Správkyně Sberbank CZ podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o prodeji úvěrů banky Číst článek

Podepsaná kupní smlouva s Českou spořitelnou bude zveřejněna v insolvenčním rejstříku a následně poběží tříměsíční lhůta, ve které lze napadnout platnost této smlouvy. Teprve poté může být transakce vypořádána a peníze za prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ kupujícím uhrazeny.

O jakém časovém horizontu se bavíme?

Kupní cena nebude uhrazena dříve než v březnu 2023. Migrace klientů Sberbank CZ do portfolia České spořitelny bude zahájena až po úhradě kupní ceny.

Prodloužení výjimky z amerických sankcí je pouze do konce ledna příštího roku. Bude ale potřeba výjimku prodloužit tak, jak to bude ve smlouvě s Českou spořitelnou. Podaří se to, když nyní byla výjimka prodloužena jen zhruba o měsíc? A pokud ne, jak velké je to riziko?

Výjimku z amerických sankcí pro Sberbank CZ prodloužil OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, který spadá pod americké ministerstvo zahraničí a zabývá se ekonomickými sankcemi, pozn. red.) až do 31. ledna 2023 s tím, že se naší záležitostí dále zabývá. Nemáme samozřejmě garantováno, že další prodloužení výjimky dostaneme. Základem naší argumentace směrem k OFAC budou kroky, které jsme podnikli k prodeji úvěrového portfolia Sberbank CZ a následného uspokojení jejich věřitelů. Věřím proto, že podepsaná kupní smlouva s Českou spořitelnou bude tím důkazem naší aktivity, který OFAC k dalšímu prodloužení přesvědčí.

Námitky samospráv

Bude kupní cena stačit k vypořádání všech poškozených?

Kupní cena činí 41 053 000 000 korun. Cena vychází z nabídkového řízení, kterého se zúčastnilo několik zájemců. Nabídka České spořitelny společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ by měla dostačovat k 100% uspokojení věřitelů v první skupině, což je Garanční systém finančního trhu, 100% uspokojení věřitelů ve druhé skupině, tedy fyzických osoby a malých a středních firem, a s velkou pravděpodobností k více než 90% uspokojení věřitelů ve třetí skupině, to jest krajů, měst, obcí a velkých společností.

Stížnosti samospráv Zástupci samospráv si stěžují na nízkou transparentnost procesu a také nereprezentativní složení věřitelského výboru, důležitého orgánu dohlížejícího na průběh insolvence. Nemají v něm totiž žádné zastoupení. „Samosprávám vadí především dominantní postavení Garančního systému finančního trhu (GSFT) ve zvoleném věřitelském výboru a bezohlednost jeho chování vůči ostatním věřitelům, které GSFT svým postupem fakticky zcela vyloučil z řešení věci a kontroly postupu v insolvenčním řízení,“ popsal pro Radiožurnál Jindřich Lechovský za advokátní kanceláře Lechovský & Backa, která zastupuje v insolvenčním řízení skupinu obcí a měst. Samosprávy mají přitom u zkrachovalé Sberbank miliardové pohledávky. A ačkoliv by mohl mít věřitelský výbor až sedm členů a bylo by v něm místo i pro zástupce samospráv, podle Lechovského ale zástupci Garančního systému finančního trhu prosadili nejmenší zákonem možný počet ve výboru, tedy tři členy. Obávají se také výjimky z amerických sankcí. „Správkyně se totiž v transakční dokumentaci vůči České spořitelně sama zavázala k řadě nepochopitelných podmínek, jejichž splnění nemusí být schopna zajistit či ovlivnit. Zejména se zavázala, že výjimka ze sankcí bude trvat minimálně 5 měsíců od podpisu kupní smlouvy na úvěrové portfolio. U amerických orgánů se jí ale podařilo vyjednat prodloužení výjimky pouze do 31. 1. 2023,“ dodal Lechovský.

Na odkup portfolia Českou spořitelnou si stěžují právě zástupci obcí a samospráv. Konkrétně jim vadí, že nemají zastoupení ve věřitelském výboru. Před tím jste varovala. Nechaly si obce výtky vymluvit? Je to problém?

Jednání s věřiteli, kteří podali nějaké námitky k volbě věřitelského výboru či procesu prodeje, stále probíhají. Je možné, že si dostatečně neuvědomují důsledky, které by oddálení vypořádání mělo, nebo si neuvědomují rizika, která by mělo napadání smlouvy s Českou spořitelnou. Chápu, že se jedná o složitý proces. Jsem připravena jim vše vysvětlit a poskytnout veškeré informace, které podle zákona mohu, tak abychom mohli přistoupit k úspěšnému vypořádání smlouvy s Českou spořitelnou a výplatě všech věřitelů co nejdříve.

Zástupci obcí si stěžují také na komunikaci. Tedy že od vás nemají informace. Jakým způsobem probíhá komunikace? Jsou za vás obce informované dost a mají možnost se vyjádřit?

Všichni věřitelé mají k dispozici jak průběžně aktualizované zprávy z jednání věřitelského výboru, které jsou uveřejňovány v insolvenčním rejstříku, tak s nimi Sberbank CZ komunikuje ohledně dalších kroků. Navíc s řadou věřitelů ještě jednám napřímo já, například s právním zástupcem několika měst a obcí plánuji schůzku ještě před Vánoci. Děláme tedy vše pro to, aby věřitelé měli včas všechny informace, které potřebují.

Jejich námitky tedy podle vás nejsou oprávněné?

Jsem překvapena, proč někteří věřitelé proti věřitelskému výboru a procesu prodeje ještě vystupují. Pořadí při vypořádávání pohledávek určuje insolvenční zákon, který je založen na evropské legislativě, která sjednocuje úpravu ve všech členských státech EU a s tím se nedá v rámci našeho procesu nic dělat. Námitky některých věřitelů, že v případě rychlého prodeje úvěrového portfolia dojde k prodeji za nízkou kupní cenu, se ukázaly jako zcela neopodstatněné. Proto jsem požádala věřitele, kteří svými odvoláními volbu věřitelského výboru napadají, aby tato odvolání vzali zpět.

Sberbank má zvolený věřitelský výbor. Jeho složení ale kritizují města, kterým v bance zůstaly peníze Číst článek

Jsou ještě nějaké překážky, které by mohly odkup zkomplikovat?

Aby k prodeji úvěrového portfolia za uvedenou kupní cenu a uspokojení věřitelů v daném časovém rámci skutečně mohlo dojít, musí být splněno několik dalších podmínek. Mimo jiné právě i to, že nebudou probíhat soudní řízení o odvoláních, která někteří z věřitelů podali proti jmenování věřitelského výboru na schůzi věřitelů dne 6. října 2022, a smlouva o prodeji závodu České spořitelně nebude napadána žalobami věřitelů.

Co bude následovat poté? Tedy jak bude dál postupovat Česká spořitelna a jakým způsobem budou poté vypořádávány závazky vůči bývalým klientům Sberbank včetně obcí, krajů apod.?

V případě úspěšného prodeje v první polovině příštího roku předpokládám, že dojde k vypořádání věřitelů formou částečného rozvrhu ve druhé polovině roku 2023. Částečný rozvrh je ze zákona možné provést, pokud to umožňuje stav majetkové podstaty. Očekáváme, že po vypořádání obchodu s Českou spořitelnou tomu tak skutečně bude. Celkový rozvrh bude možné učinit až na konci insolvenčního řízení po vyhotovení konečné zprávy.