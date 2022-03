Úvěr nebo omezení investic. Městům v Česku chybí desítky milionů, které zůstaly ve Sberbank

Už víc než 80 radnic z celé republiky se obrátilo na Svaz měst a obcí kvůli problémům se Sberbank. Celkově jim na účtech zůstalo zhruba 1,5 miliardy korun. Například v Moravskoslezském kraji řeší některá města situaci úvěrem, jiná na Vysočině pozastavují nové investice. Pořád totiž neví, kdy své peníze uvidí. Praha 14:41 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pobočka Sberbank v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V žádném případě nechceme omezovat investice. Všechny naplánované investice jedou tak jako před krachem Sberbank,“ říká pro Radiožurnál nezávislý starosta Fulneku Petr Ertelt. Město mělo u Sberbank 25 milionů korun, což je třetina z celkově naspořených peněz.

Situaci se rozhodlo řešit úvěrem. „Není to klasický úvěr, ale úvěrový rámec. Dle potřeby můžeme z tohoto úvěrového rámce čerpat. Výkyv – i financí, co máme ve Sberbank – budeme krát z tohoto úvěrového rámce,“ dodává Ertelt.

Podobnou situaci řeší i Nový Jičín, který měl u banky 100 milionů korun, vysvětluje místostarosta Václav Dobrozemský z ODS: „Je to významná částka, necháváme si zpracovat analýzu cash flow a finančních zdrojů v rámci letošního roku, jakým způsobem to záležitosti ovlivní. Měli bychom to mít k dispozici začátkem dubna a podle toho se bude odvíjet další postup. Teoreticky to nemusí mít vliv vůbec žádný, může to mít vliv ve smyslu omezení investičních nebo provozních výdajů nebo z toho může vzejít potřeba vzít si úvěr nebo kontokorent.“

Na 38 milionů korun zůstalo u Sberbank i Bruntálu. Podle mluvčího Jiřího Ondráška šlo ale o volné peníze uložené ke zhodnocování, v tuto chvíli tedy jejich ztráta fungování města neovlivní.

„Komunikujeme s Českou národní bankou prostřednictvím Svazu měst a obcí, ale prozatím nemáme žádnou konkrétní informaci, která by hovořila ve prospěch naší situace, nebo naopak,“ dodává Ondrášek.

Kraj bez 2,5 miliardy

Na Vysočině to nejsou jen radnice, kterým zůstaly ve Sberbank peníze. Téměř 2,5 miliardy tam má uložených i přímo kraj. Původně šlo o téměř čtyři miliardy, část peněz se ale podařilo krajskému úřadu převést. Aktuálně vedení kraje plánuje pokrýt finance, které zůstaly ve Sberbank, úvěrem a žádat chce o pomoc i stát.

Z měst na Vysočině zůstalo v bance nejvíce peněz krajské Jihlavě. Magistrát tam měl prostředky ve výši 150 milionů.

Sto milionů přesahuje i částka, kterou má ve Sberbank několikanásobně menší Chotěboř. Pro město s méně než 10 tisíci obyvateli jde o opravdu velkou finanční ztrátu. Začalo proto pozastavovat nové investice. Letos nezačne plánovaná přestavba staré pošty na muzeum.

Další desítky milionů zůstaly ve Sberbank městům Žďár nad Sázavou nebo Havlíčkův Brod. Tam by to podle radnic nemělo investice ohrozit.

Jednání s ministerstvem

Na Svaz měst a obcí se obrátilo už zhruba 80 radnic, kterým dohromady u banky zůstala přibližně 1,5 miliardy korun.

„Bance Sberbank zatím nebyla odebrána licence, takže se nemohly začít řešit nepojištěné vklady. Informaci o možné refundaci peněz nemáme. Jednání s ministrem financí o situaci měst a obcí máme naplánovanou na 24. března,“ potvrzuje Alexandra Kocková.

Svaz měst a obcí chce zorganizovat i jednání u kulatého stolu, kde by si postižené obce a města sdělily vzájemně zkušenosti.