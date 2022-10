Soud se Sberbank má nový věřitelský výbor. Garanční systém finančního trhu může ostatní přehlasovat

Soud nevyhověl požadavku části věřitelů Sberbank na to, aby Garanční systém finančního trhu (GSFT) nemohl hlasovat o složení věřitelského výboru. Věřitelům vadilo, že počet hlasů se určuje podle výše přihlášených pohledávek. Těch GSFT přihlásil výrazně nejvíc. Věřitelé, v nichž jsou hojně zastoupeny samosprávy, se obávali, že GSFT ovládne další průběh insolvenčního řízení, protože všechny ostatní zvládne přehlasovat. Praha 22:05 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost s kořeny v Rusku přišla o licenci krátce po Ruské invazi na Ukrajinu (ilustrační foto) | Foto: Katherine Vašíčková | Zdroj: Český rozhlas

Navrh, aby měl věřitelský výbor Sberbank sedm členů a GSFT mohl zvolit jen jednoho člena, soud zamítl. Návrh podala jedna společnost, aby došlo k omezení značné moci GSFT na průběh insolvence. Ambicí návrhu byla i snaha dostat do věřitelského výboru co nejvíce zástupců různých věřitelů s rozdílnými zájmy.

Po dlouhých organizačních průtazích začalo u Městského soudu v Praze insolvenční jednání. Společnost s kořeny v Rusku přišla o licenci krátce po Ruské invazi na Ukrajinu. Podle České národní banky totiž nezvládala plnit požadavky svých klientů.

Soud se nejprve zabýval přezkumem části pohledávek. Konkrétně 2166 věřitelů v celkové hodnotě 43 miliard korun. Insolvenční správkyně Jiřina Lužová i zástupce Sberbank všechny tyto pohledávky uznali. Po přezkumu pohledávek proběhla schůze věřitelů, ze které mimo jiné vzešel věřitelský výbor.

Doposud fungoval prozatímní věřitelský výbor. V něm seděli zástupci České národní banky, Garančního systému finančního trhu, kraje Vysočina, společností Čepro a Tipsport.net spolu se dvěma fyzickými osobami. Ve výboru ale byly neshody, a to kvůli tomu, že Garanční fond by měl podle zástupců samospráv tak velká práva, že by ostatní mohl přehlasovat.

Jako první dostala na schůzi věřitelů slovo insolvenční správkyně Jiřina Lužová. Banka byla podle ní ještě loni mezi deseti nejlepšími v Česku a má zdravé úvěrové portfolio. V úvěrech a hypotékách to je 46 miliard korun.

O odkoupení těchto úvěrů mají podle ní zájem více než dvě banky. Celková výše závazků je ale 60 miliard korun. Ne všichni věřitelé tak mohou dostat celé svoje vklady zpátky.

Jednání začalo s velkým zpožděním. Přezkum pohledávek měl začít v 10.30, jednání ale nabralo téměř tříhodinové zpoždění. Do budovy městského soudu v Praze se totiž dostavily stovky věřitelů zkrachovalé banky. Ti se už od rána registrovali, aby obdrželi hlasovací lístky a celý proces se nakonec protáhl.

Soudkyně Luďka Horajsová to posléze vysvětlila tím, že původně svou účast oznámilo 160 lidí, nakonec jich k soudu dorazilo přes 300 a obsadili tři jednací místnosti.

Banka se ocitla v konkurzu po ruské invazi na Ukrajinu. Krátce poté, co se objevily první zprávy o tom, že ruské jednotky napadly Ukrajinu, podnikli klienti takzvaný run na banku. To znamená, že začali rušit účty a hromadně vybírat peníze v hotovosti.

Nešlo přitom pouze o fyzické osoby, ale i firmy nebo samosprávy. Banka musela kvůli tomu uzavřít pobočky po celém Česku. Kvůli ztrátě likvidity ji následně v dubnu Česká národní banka odebrala licenci. V srpnu soud rozhodl o tom, že Sberbank je v úpadku a na její majetek vyhlásil konkurz.