‚Zbývá ještě pět miliard korun.‘ Klienti zkrachovalé Sberbank se ještě týden mohou přihlásit o své peníze

Komerční banka už od 18. března vyplácí peníze věřitelům Sberbank. Celkem mohlo uplatnit své pohledávky na 15 tisíc věřitelů. Mezi nimi jsou i firmy, města a dokonce i kraje. Celkem měli tito věřitelé u zkrachovalé Sberbank uloženo 57 miliard korun. Na výplaty poškozených klientů zbývá už jenom týden. „Požadavky jsme zpracovávali bez problémů," tvrdí na Radiožurnálu výkonný ředitel pro retailové bankovnictví Komerční banky Marek Vosátka. Rozhovor Praha 14:42 6. dubna 2024

Kolik se vám k dnešnímu dni podařilo vyplatit z té celkové částky 57 miliard?

Chtěl bych připomenout, že ta částka 57 miliard samozřejmě obsahovala i částku, kterou jsme vypláceli z garančního systému. Pro ty věřitele jsme měli připraveno 26 a půl miliardy korun a k pátku jsme zpracovali, aby dostali výplaty ve výši více než 21 a půl miliardy korun. To znamená, že zhruba pět miliard ještě zbývá. Za tři týdny jsme zpracovali zhruba tři tisíce požadavků.

Není trochu problém, že zbývá vyplatit ještě tolik peněz, když už je na to jenom týden?

Myslím si, že problém to není. Samozřejmě, v prvních týdnech jsme vypláceli věřitele s těmi většími částkami. Byly to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, to znamená municipality a kraje. Tam ty částky byly daleko vyšší.

V počtu zhruba 15 tisíc věřitelů je zhruba 10 tisíc věřitelů s částkou někde do tisíce korun. To znamená, že teď je opravdu na věřitelích drobnějšího rázu, aby buďto on-line, nebo fyzicky na pobočkách Komerční banky zažádali o výplatu pohledávky.

A vy jste měli možnost tyto věřitele nějakým způsobem kontaktovat?

My jsme samozřejmě tu informaci rozšířili prostřednictvím tiskové zprávy a insolvenční správkyně společně se Sberbank posílala těmto klientům informaci. To znamená, že všichni věřitelé byli obesláni a my čekáme, pokud se na nás obrátí a znovu říkám, buďto on-line, nebo fyzicky na pobočkách Komerční banky.

Co když to nestihnou do 15. dubna?

Termín pro ukončení výplaty je 15. dubna. My v tomto samozřejmě čekáme na informace od insolvenční správkyně. Držíme termín do 15. dubna a předpokládáme, že dostaneme další informace v průběhu příštího týdne, jak budeme postupovat. (V sobotu z insolvenčního rejstříku vyplynulo, že insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank Jiřina Lužová žádá soud o prodloužení lhůty pro výplatu věřitelů o 30 dnů, pozn. red.)

Možnost on-line žádostí

Je tedy třeba ve hře, že by se termín ještě prodloužil?

Skutečně to je věc insolvenční správkyně a rozhodnutí soudu. Samozřejmě v rámci insolvenčního řízení funguje potom konečný rozvrh. To znamená, že potom by věřitelé čekali do konečného uzavření insolvenčního řízení.

Ale znovu říkám, toto je plná pravomoc a odpovědnost insolvenční správkyně, jak bude postupovat. My skutečně vyplácíme částky na základě jejího rozhodnutí, které bylo potvrzeno soudem.

Ale vy jako Komerční banka jste připraveni na jakoukoli z těch variant?

Určitě ano. Znovu bych poprosil drobné věřitelé z řad fyzických osob, které mají tu částku do sto tisíc korun, že transakci mohou vyřídit on-line z pohodlí svého domova. Pokud navštíví webové stránky komerční banky, tak mohou zadat žádost on-line.

Identifikace probíhá prostřednictvím bankovní identity a potom během jednoho dne jsou prostředky poukázány na účet v České republice v české měně. Právnické osoby budou muset navštívit pracoviště Komerční banky a žádost společně zpracujeme a prostředky odesíláme.

Bylo to tak, že většina žádostí byla po internetu?

Počet on-line žádosti byl malý. Jednalo se o pouze zhruba 400 osob a vyplatili jsme objem zhruba 3 milionů korun. To znamená, že skutečně převládala fyzická návštěva poboček Komerční banky.

Provázely dosavadní výplaty nějaké problémy?

Nezaznamenali jsme žádné problémy. Na základě požadavků věřitelů Sberbank jsme zpracovávali jejich požadavky bez jakýchkoliv problémů. Samozřejmě u právnických osob je potřeba předložit dokumenty prokazující skutečného vlastníka dané společnosti, případně zplnomocnění věřitele jako takového.

To znamená, že tam byly spíše administrativní věci, případně kontrola plných mocí. Ale veškeré informace a požadavky, které věřitelé musí splnit, jsou na stránkách Komerční banky, případně opět je věřitelé získají na internetu nebo na kontaktním centru Komerční banky. Stačí se opravdu obrátit na naše pracoviště a poskytneme maximální servis.