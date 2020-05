Finanční správa už vyplatila OSVČ 11,3 miliardy korun. Přišlo jí téměř půl milionu žádostí

Finanční správa dosud přijala 498 080 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Z toho vyřídila 463 080 žádostí a vyplatila 11,3 miliardy korun. Průměrná částka na jednu žádost je tak 24 598 Kč, na čtvrteční tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) Praha 13:52 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tisíc OSVČ. Následně novelu zákona ministerstvo prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu až do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, ty začala správa přijímat ve čtvrtek.

„Pokud ještě někdo nezažádal a bude žádat o celé období od 12. března, tak podá jednu žádost. Novou žádost musí podat ten, který již požádal o bonus v prvním období,“ uvedla Schillerová.

Ministerstvo zároveň upozornilo, že na účty finanční správy se vrátilo 7,3 milionu korun za zhruba 300 žádostí. Peníze buď žadatel vrátil sám zpět nebo žádost obsahovala číslo neexistujícího bankovního účtu.

Schillerová zároveň zopakovala, že příspěvek nepodléhá exekuci. Proto finanční správa připravila postup pro dotčené žadatele, který by měl s odkazem na exekuční nepostižitelnost kompenzačního bonusu požádat svoji banku o jeho vyplacení

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. E-mailem dorazilo zatím 292 807 žádostí, datovou schránkou 87 342 žádostí, poštou a přes podatelny 115 172 žádostí a elektronickým podáním 2759 žádostí.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.

Podobnou podporu jako OSVČ budou mít také malé společností s ručením omezeným postižené šířením koronaviru. Příspěvek by měla stejně jako u OSVČ vyplácet finanční správa, za období od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44 500 korun. Finanční správa začne žádosti přijímat po nabytí účinnosti zákona, což ministerstvo financí očekává během příštího týdne. Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.