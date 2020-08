Schillerová chce důchodcům jednorázově vyplatit přes 1000 korun. Peníze mají dostat okolo Vánoc

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce důchodcům dát letos navíc k důchodům jednorázovou platbu přes 1000 korun. Řekla to serveru Blesk.cz. Peníze by lidé dostali asi kolem Vánoc. Vláda už dříve slíbila, že se do sněmovních voleb v příštím roce důchod dostane na 15 000 korun. Praha 9:43 19. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Schillerové panuje kolem návrhu ve vládě společný souhlas | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schillerová nyní uvedla, že by mohli důchodci dostat peníze navíc ještě v letošním roce, a to jako jednorázovou platbu. „Třeba někdy okolo Vánoc. Máme na to v koalici hodně společný názor,“ řekla serveru Blesk.cz. „O té částce, jaká by to měla být, jsme se také už bavili, ale je neseriózní ji teď říct, dokud není ještě úplně dojednaná,“ dodala. Doplnila ale, že platba by přesahovala 1000 korun.

Představitelé vládní koalice se v poslední době opakovaně předháněli v návrzích na zvýšení důchodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 Kč. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 Kč. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 Kč. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 Kč.

Důchody se zvyšují podle zákona vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd za stanovené období. Pro výpočet se používá průměrný důchod z června, reálný růst výdělků, průměrná mzda z předchozího roku a roční inflace. Vypočítat, o kolik se penze budou zvedat, však není v posledních letech jednoduché. Babišova vláda totiž každý rok prosadila změnu zákona. Zatímco dříve se důchod zvyšoval o částku, která vyšla ze zákonných proměnných, nyní kabinet nejdřív stanoví výsledek a podle něj upravuje dosazované hodnoty. Loni a letos penze rostly v průměru o 900 korun.