Ministryně Schillerová: Na zvýšení důchodů máme, další jednorázové příspěvky ale letos senioři nezískají

Kde chce vláda vzít peníze na zvyšování důchodů? Čeká nás zvyšování daní? Je ministerstvo financí připraveno pomoci napravovat nedostatky v hospodaření Národní sportovní agentury? Tomáš Pancíř se ptal Aleny Schillerové, ministryně financí za hnutí ANO. Praha 20:03 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nebude to jedna položka, budu jako každý rok škrtat v provozu, budu hledat úspory v rámci jednotlivých kapitol,“ uvedla Schillerová | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V rámci koalice s ČSSD jste se včera dohodli na navýšení důchodů. Kromě toho zákonem stanoveného navýšení, které by mělo dělat v průměru asi 458 Kč měsíčně, chcete přidat každému důchodci ještě 300 Kč měsíčně. Dohodli jste se na tom, kde na to vezmete?

Samozřejmě. Důchodci jsou prioritou pro tuto vládu, myslím, že jsme to dokázali mockrát. V podstatě za funkční období této vlády jsme zvedali důchody o asi 3 700 Kč, a ještě jsme dali jednorázový příspěvek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Alenou Schillerovou

To znamená, že během dvou hodin jste našli, kde vezmete deset nebo jedenáct miliard kročně?

Měla jsem připravené varianty, které jsem kolegům představila. Nebylo to jenom o důchodech, chtěla jsem, aby viděli, jaký je stav rozpočtu, jaké jsou možnosti z pohledu deficitu. Ukazovala jsem, co nás čeká, jaké věci máme v legislativě. Takže jsme se museli domluvit na úsporách, o tom byla debata.

Kde tedy ušetříte těch deset miliard ročně?

Nebude to jedna položka, budu jako každý rok škrtat v provozu, budu hledat úspory v rámci jednotlivých kapitol.

Můžete konkrétně říct, kde jste to seškrtala?

Je to celá řada položek, všem resortům jsem pokrátila provozní výdaje, těch 10,8 miliardy jsem tam našla. Ale chtěla jsem, aby kolegové věděli, že to není jenom o důchodech a že budeme muset řešit další otázky. V legislativním procesu pro příjmovou stranu máme pouze digitální daň z dílny ministerstva financí.

Znamená to po včerejšku, že jakékoliv nápady na to, že by se ještě v letošním roce do voleb přidalo seniorům jednorázově, padají pod stůl?

To určitě není reálné. Vysvětlovala jsem důvody, že radši podporuji tuto cestu v tomto roce, každý rok je jiný. Berte to i ekonomicky, pomáháme sociálně nejslabším, na druhé straně oni to utratí a do té ekonomky se to vrátí. Uvažuji i takto z ekonomického pohledu.

Bude chtít ministerstvo financí prosadit v Česku digitální daň do voleb? Poslechněte si Dvacet minut Radiožurnálu.