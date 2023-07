Ohroženi vysokým schodkem? Nízkopříjmoví cítí, že se nebudou moci o stát opřít, míní ekonomka Horská

Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se téměř tři čtvrtiny Čechů obávají dopadu vysokého rozpočtového schodku na jejich finanční situaci. Jak vláda odpovídá na obvinění, že ožebračuje národ, jak často připomíná opozice? Jak rozpočtový deficit ovlivňuje naše domácí rozpočty? Na tyto otázky odpovídala hlavní ekonomka Raiffeisenbank, členka Národní ekonomické rady vlády a také členka týmu poradců premiéra Petra Fialy Helena Horská. Praha 20:06 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomka Helena Horská | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

72 procent lidí v průzkumu agentury Median pro Český rozhlas z konce června uvedlo, že mají obavy, že vysoké schodky státního rozpočtu negativně ovlivní i rozpočet jejich domácností. O čem ten výsledek svědčí?

Za mě je to vlastně dobrá zpráva, protože ukazuje, že úsilí vlády zkrotit obrovské schodky státu více než tři čtvrtiny domácností podporují a hlavně jsou si vědomi, že ty vysoké schodky znamenají taky ohrožení životního standardu a stability této země.

Trajektorii strmého nárůstu státního dluhu potřebujeme přibrzdit. Ozdravný balíček je teprve začátek cesty, věří ekonomka Helena Horská

Obavy z negativních dopadů mají především lidé se základním vzděláním, častěji mají lidé z nejmenších obcí a z pohledu volebních preferencí hlavně ti, kteří volili SPD a v prezidentských volbách Andreje Babiše. Nejméně se dopadů vysokých schodků na rozpočty domácností obávají absolventi vysokých škol, voliči vládní koalice, voliči současného prezidenta Petra Pavla a obyvatelé Prahy. Odpovídá to tomu, na koho a jak by ty náklady opravdu dopadly?

Je to signál, že domácnosti, a to právě ty nízkopříjmové nebo z malých obcí, jsou si velmi dobře vědomy, že stát nemá zdroje na financování třeba základních sociálních dávek.

Uvědomují si, že chybí zdroje na financování důchodů nebo zdroje i ve zdravotnictví. Je to pocit ohrožení. Ta štědrost státu, která se projevuje právě i v těch schodcích, přímo dopadá právě na ty domácnosti.

