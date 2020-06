Vláda jednala s opozicí o rozpočtu, Babiš ho ještě projedná s komunistou Filipem

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) měli v pondělí dopoledne videokonferenci se zástupci opozice ohledně zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun. Kabinet získal stanovisko opozice, KDU-ČSL a Piráti dali návrhy, nad kterými se vláda zamyslí. Babiš to řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. S předsedou KSČM Vojtěchem Filipem bude premiér o deficitu jednat v úterý. Praha 18:34 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S předsedou komunistů Vojtěchem Filipem bude Babiš jednat v úterý. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda KSČM Vojtěch Filip předpokládá, že v úterý bude návrh o zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun projednávat poslanecká sněmovna. Filip novinářům potvrdil, že schůzka se uskuteční v úterý ráno, přesný termín ale zatím stanoven není.

Za opozici se podle Babiše pondělního jednání zúčastnil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, první místopředseda a předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, místopředsedkyně STAN Věra Kovářová, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a místopředseda a šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Zástupci kabinetu jim podle Babiše vysvětlovali, jak byl rozpočet sestaven a proč je nutné deficit navýšit. Sněmovna původně schválila čtyřicetimiliardový schodek, kvůli pandemii koronaviru ho dvakrát zvýšila na nyní schválených 300 miliard korun.

„Rozpočet potřebujeme schválit, protože pokud bychom ho teď neschválili, tak bychom nemohli vyplatit příspěvek obcím,“ řekl Babiš. Vláda na minulém zasedání schválila příspěvek obcím 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Celkové náklady budou 12,8 miliardy.

Jednání s komunisty

Podle Babiše je otázkou, zda by v případě, že by vláda přistoupila na návrhy lidovců a Pirátů, tyto strany návrh rozpočtu podpořily. S předsedou komunistů Filipem bude Babiš jednat v úterý. Filip po pátečním jednání se Schillerovou uvedl, že jeho strana o svém postoji rozhodne možná až na zasedání ústředního výboru 20. června.

Podle Deníku N se ale už v pátek vedení KSČM shodlo na tom, že nově plánovaný schodek nepodpoří. Komunisté podle serveru chtějí, aby se peníze ušetřily na armádních zakázkách. „Já bych si počkal na jednání s panem předsedou Filipem. Pokud vím, ale já jsem s ním nejednal, jsou tam nějaké požadavky na snížení rozpočtu armády. To určitě nechceme,“ poznamenal v pondělí Babiš.

Komunisté také chtějí jednat s hnutím ANO o změně dohody o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, původní nepočítala s dopady pandemie. „Já zatím nevím, jaké jsou nové návrhy, ale určitě se to zítra (v úterý) ráno dozvím,“ řekl Babiš.

Komunisté šli před dvěma lety do vyjednávání o programu se sedmi prioritami, chtějí trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů „před zcizením do zahraničních rukou“, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Dále by kabinet měl podle toleranční dohody zabránit dalšímu nárůstu cen bydlení a podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů. Dohoda umožňuje komunistům přidat se v hlasování proti kabinetu ke stranám, které hlasování vyvolaly. Naplňování toleranční dohody komunisté s premiérem pravidelně hodnotí.