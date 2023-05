Nejsme před bankrotem, snižovat schodek rozpočtu bychom mohli polovičním tempem, míní Havlíček

Vláda podle premiéra Petra Fialy nebude při projednávání úsporného balíčku a reformy důchodového systému ustupovat žádnému nátlaku. Co by chtěla opozice na vládních opatřeních změnit? Nabízí se nějaká lepší cesta, kterou by se Česko mohlo dostat k nezadlužené budoucnosti? „Zadluženost České republiky bychom měli řešit pozvolna a ne zběsilým taháním za ruční brzdu,“ komentuje novou penzijní reformu Karel Havlíček, předsedy stínové vlády hnutí ANO. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „To, že vláda dosáhne největších úspor seškrtáním dotací je mega lež,“ říká Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je podle vás Česko v tuto chvíli v situaci, kdy potřebuje zásadní úsporný balíček? Kdybyste byl ve vládě vy, přišli byste teď s nějakým úsporným balíčkem?

Ano, přišli bychom s ním, ale současně říkáme, že Česko není v katastrofální situaci. Této vládě se nedaří řídit inflaci, nedaří se jí řídit hrubý domácí produkt, nedaří se jí pracovat s rozpočtem – nevychází vůbec nic a prakticky jsme téměř nejhorší v celé EU. Ale navzdory tomu, že jsou výsledky katastrofální, není pravda, že by ČR byla před bankrotem a nenechme si to prosím nikým tlouci do hlavy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Důchodová reforma má být o pilířích a motivacích, ne jen o změně parametrů. Je naší vinou, že jsme ji neudělali, přiznává Havlíček

Naše zadluženost je stále ještě velmi dobrá, jsme na poloviční zadluženosti vůči EU, ale to neznamená, že nemusíme dělat určitá opatření. Tato opatření bychom jenom nedělali s takovou takzvanou razancí – a říkám takzvanou, protože nakonec zjistíme, že ta razance vlády je jenom na papíře.

Zjednodušeně řečeno, ten strukturální schodek, který je 200 miliard korun, bychom nesnižovali tím tempem, jak si vláda řekla, to znamená okolo 90 miliard korun ročně. Šli bychom na 40 až 50 miliard korun ročně, což je podle našeho názoru dělatelné.

Vy jste před chvílí řekl, že bychom si neměli vnutit to, že je Česko před bankrotem. Já se přiznám, že jsem od vládních politiků něco takového nezaznamenal.

Od vládních ne. Tady musím říct, že to neříkají vládní politici, to by byli sami proti sobě. Ale je celá řada různých kritiků, bývalých členů vlády nebo různých aktérů politických stran, dokonce i vládních politických stran, kteří dnes zpoza rohu všechno glosují a ti se snaží vytvořit dojem, že když se okamžitě něco neudělá, tak tady nastane apokalypsa. Nenastane apokalypsa.

Fialova vláda představila reformy. Seškrtala dotace, zavedla dvě sazby DPH a zrušila 22 výjimek Číst článek

Situace bohužel z důvodu covidu, z důvodu energetické krize a z důvodu války není dobrá prakticky v žádné zemi v EU. Když se podíváte na to, jak se zadlužovaly jednotlivé země v průběhu covidu, jakým způsobem fungují v době energetické krize, tak ta situace se u všech zemí zhoršila, na druhou stranu ne všechny země teď tak zběsile tahají za ruční brzdu.

Musí se to dělat pozvolna, to se nedá uhrát během roku či dvou let. Když to bude v horizontu třeba čtyřech až pěti let – to je ta naše cesta – věřte tomu, že to tempo snižování zadluženosti a schodku bude odpovídat ostatním zemím a nestane se nic zásadního.

Důležité je ale dělat to tak, že to, co si napíšeme na ten papír, se taky zrealizuje. To je to, co té vládě vyčítáme: oni tam napsali některé takové nesmysly, o kterých všichni už v tuto chvíli vědí, že jsou nerealizovatelné.

Shody a neshody

Před týdnem pro deník Právo jste mluvil o tom, že kdyby to bylo na vás, tak byste znovu zavedli EET k tomu, že byste šetřil i na výdajích států a zvýšili spotřební daň. Když se podíváme na ten balíček vlády, tak šetření na výdajích státu i zvýšení spotřebních daní tam je také. Jsou tedy tyto části balíčku těmi, které byste byli ochotni podpořit?

Ano. Já jsem říkal, že jsou věci, na kterých jsme schopni se dohodnout. Jednou z nich je ta dvacetimiliardová úspora na jednotlivých ministerstvech, respektive na podřízených organizacích atd. Mrzí mě, že vláda nepřišla s ničím konkrétnějším, měla konkrétně říct, které agendy se budou slučovat, co se bude rušit atd. Měla na to několik týdnů.

Agrofert, Madeta, Kunín i Hamé. Vládní škrty sníží zemědělské dotace na nulu Číst článek

Ale ten rozsah považujete za realistický?

Ano, ten rozsah považuji za realistický a troufám si tvrdit, že my bychom se mohli pohybovat někde okolo tohoto čísla. Stejně tak bychom neměli fatální problém – a možná bychom to rovněž udělali – se zvýšením některých spotřebních daní. Bavme se o tvrdém alkoholu, bavme se o tabáku anebo se bavme o daních typu daně z neřesti. Tady by mohl být souhlas.

Největší úspory chce vláda dosáhnout škrtání dotací. Ministerstvo financí argumentuje tím, že se z národních dotačních titulů stal byznys, který pokřivuje tržní prostředí, zejména ve prospěch velkých firem – to je citace z tiskové zprávy Ministerstva financí. Vy jste to na sociálních sítích označil za cíleně šířenou dezinformací, v článku pro E15 dokonce za lež. Nejsou tu silná slova v situaci, kdy zatím vlastně nevíme, které dotace vláda opravdu chce zrušit nebo omezit?

Já si za tím stojím a je to mega lež, pane redaktore. Jestliže někdo řekne, že 54 miliard bude šetřit na tzv. dotačním byznysu, průběžně – čili tento rok, příští rok atd. – tak cíleně lže.

To není o tom, že bychom tleskali tomu, když někdo dostává neférově dotace. Problém je v tom, že aby to dávalo smysl, můžete škrtat národní dotace, ale ty dotace, které podnikatelům jdou, jsou víceméně pouze z Evropy, tedy když je škrtneme, tak to nebude mít žádný dopad na státní rozpočet.

Vláda zdraží dálniční známky na 2300 korun. Reálná hodnota se od roku 2012 propadla, stojí v odůvodnění Číst článek

To, s čím přišla vláda, těch 54 miliard korun, ty už rozdělila. Rozdělila je na 20 miliard korun na ministerstvo průmyslu: tam se bohužel nejedná o dotace, protože by musela udělat jednu jedinou věc, a to platby za obnovitelné zdroje opět přenést na spotřebitele, na rodiny.

To udělat logicky nemůže, a když to udělá, tak budeme mít dražší elektřinu. Když to neudělá, tak samozřejmě půjde před soud, protože proplácet ty poplatky musí, to je jakýsi rest z minulosti.

A co řekla dále: šest miliard korun na Ministerstvo dopravy. Pane redaktore, to není žádný dotační byznys, oni nedají peníze krajům na silnice druhé a třetí třídy, oni nedají peníze na údržbu železnic a silnic apod. A dalších pět miliard z dotačního byznysu půjde na úkor Ministerstva školství a místního rozvoje. To jsou školky, školy, domovy pro seniory.

Vidíte tam nějaký dotační byznys? Co tím chci říct: já rozumím tomu, že se to dá někde ušetřit, ale pak to musíme správně nazvat a nesmíme hrát tu marketingovou hru, že nebudeme dávat neférové dotace těm nezbedným podnikatelům. Je to lež.

Sáhlo by hnutí ANO na hojně diskutovanou nulovou daň na tiché víno? Co Karel Havlíček kritizuje na vládní důchodové reformě a proč Poslanecká sněmovna jednala desítky hodin o zákonu zakazujícímu vrcholným politikům vlastnit média? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.