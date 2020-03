Ekonomka Eva Zamrazilová: V rekordně vysokém únorovém schodku nevidím žádný problém

Hospodaření za první dva měsíce letošního roku skončilo schodkem 27,4 miliardy korun, největším v historii samostatné České republiky. Národní rozpočtová rada navíc předpovídá, že letošní růst HDP nedosáhne odhadovaných dvou procent. Je na čase přemýšlet o rozpočtových škrtech? „Z únorových čísel nevyplývá žádné výrazné zhoršení oproti plnění loňského roku„ řekla k tomu ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ekonomka Eva Zamrazilová. Praha 21:46 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Zamrazilová | Foto: Prokop Havel

Pokud by se situace během příštích několika týdnů neuklidnila, mohl by se růst ekonomiky zpomalit až na jedno procento," říká předsedkyně Národní rozpočtové rady

Je to přehnané hodnocení, myslí si předsedkyně Národní rozpočtové rady a vysvětluje, že důležitý je pohled na příjmovou stranu rozpočtu, která nedostala předpokládané finanční prostředky z Evropské unie.

„Peníze z EU jsou nejhůře predikovatelné v rámci celého roku. Neplatí, že v jednom měsíci by přišla jedna dvanáctina těchto příjmů. Je to nelineární záležitost,“ argumentuje s tím, že tyto chybějící příjmy se do rozpočtu velmi pravděpodobně doplní v nadcházejících měsících.

Ekonomika zpomaluje

Další vývoj hospodářské situace je podle Evy Zamrazilové obtížně předvídatelný s ohledem na epidemii koronaviru, která má už dnes celosvětový dosah. „Pokud by se situace během příštích několika týdnů neuklidnila, mohl by se růst zpomalit až na jedno procento,“ cituje Zamrazilová dosavadní nejpesimističtější odhady.

„Čistě za sebe si dovolím říct, že současná situace ve světě, tak jak stojí teď, by mohla českou ekonomiku stát zhruba dvě tři desetiny procentního bodu,“ odhaduje předsedkyně Národní rozpočtové rady.

Důležitým faktorem je obchodní vazba Číny a Německa, potažmo Číny a dalších evropských zemí, vysvětluje ekonomka. Současně ale dodává, že ekonomové zatím nemají k dispozici žádná tvrdá data z ledna ani z února

Koronavirus paralyzuje globální ekonomiku

Oslabení hospodářské stability započala obchodní válka mezi USA a Čínou, jejíž nezamýšlenou obětí se stala německá a potažmo evropská ekonomika. V současnosti paralyzuje čínskou ekonomiku navíc epidemie koronaviru, což má vliv na obchodní, ale i výrobní vztahy mezi Čínou a zbytkem světa.

Výpadek subdodávek od čínských dodavatelů může znamenat zdražení nebo zpomalení výroby. „Čím dříve epidemie skončí, tím slabší bude promítnutí popsaných rizik do domácí ekonomiky,“ vysvětluje Eva Zamrazilová.