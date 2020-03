Babiš kvůli koronaviru avizoval schodek rozpočtu 200 miliard. Šlo by o nejvyšší deficit v dějinách Česka

Schodek státního rozpočtu chce vláda kvůli dopadům nového koronaviru směřovat na 200 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v pátek večer řekl České televizi. Podle svých slov počítá s poklesem příjmů a výdaji na podporu firem. Státní rozpočet pro letošní rok byl schválen se schodkem 40 miliard korun. Praha 22:30 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) na pražském letišti | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

O nárůstu deficitu Babiš hovořil v souvislosti s balíčkem na podporu malých a středních firem, zaměstnanců i živnostníků, který projedná vláda. „Ten balíček bude velká kombinace odložení daní, poskytnutí garancí a samozřejmě i dotací v rámci státního rozpočtu,“ řekl premiér.

Podpora by podle něj měla jít také do rozpočtu ministerstva dopravy na výstavbu dálnic, zastavit by se naopak měly nákupy vojenské techniky.

O nárůstu rozpočtového schodku Babiš podle svých slov mluvil na páteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem a také s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Ta v pátek odpoledne v ČT uvedla, že schodek státního rozpočtu v letošním roce kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku překročí 100 miliard korun.

Babiš poukázal na zadlužení České republiky vůči HDP kolem 30 procent, které je nízké ve srovnání třeba s Itálií nebo Řeckem. „Máme obrovský prostor na to, abychom si dočasně vzali půjčky a ještě na tom byli v porovnání s ostatními velmi dobře,“ řekl.

Výdaje na zvládnutí dopadů koronaviru budou obrovské a propady příjmů taky velké, řekla odpoledne Schillerová. Ministerstvo financí ve čtvrtek informovalo, že počítá se zvýšením schodku letošního státního rozpočtu o desítky miliard korun. Úřad tehdy oznámil, že novelu zákona o státním rozpočtu představí v řádu dnů.

Nejvyšší deficit v historii

Dvousetmiliardový schodek státního rozpočtu by byl nejvyšší v historii České republiky. Doposud nejvyšší deficit měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Babiš i další představitelé ANO za něj opakovaně kritizovali tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

Schodek plánuje ministerstvo financí pokrýt běžnou emisní činností, tedy vydáním státních dluhopisů. Podle ekonomů si to může stát díky příznivému hodnocení ratingovými agenturami a nízkému zadlužení ve srovnání s jinými státy Evropy dovolit. Obdobně se vyjádřila Národní rozpočtová rada a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle rozpočtové rady pro překonání situace související s šířením koronaviru je potřebná rychlá a dostatečně masivní reakce rozpočtové politiky státu, která si změnu zákona o státním rozpočtu vyžádá. Po prolomení nynějšího schodku volají také odbory.

