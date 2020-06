‚Mohlo by to být až 500 miliard korun.‘ Schillerová připustila, že schodek rozpočtu se ještě zvýší

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve středu v České televizi řekla, že plánovaný schodek v rozpočtu se může přiblížit až k 500 miliardám korun. Sněmovna 22. dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek rozpočtu na 300 miliard korun. Nyní by se však podle slov ministryně financí mohl ještě zvýšit. Praha 15:25 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ke konci května skončilo hospodaření státu schodkem 157,4 miliardy korun z dubnového schodku 93,8 miliardy korun. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Momentálně máme schodek 300 miliard. Je potřeba vycházet z určité reality, že příjmy zatím poklesly k 31. květnu asi o 12 miliard, což není tak hrozné číslo, ale vzrostly nám výdaje více než o 93 miliard, takže tam se ty nůžky jednoznačně rozevřely,“ komentovala Alena Schillerová momentální ekonomickou situaci pro Českou televizi.

Schillerová nevylučuje další jednání ve sněmovně o navyšování schodku v rozpočtu. Podle jejích slov je možné, potřebuje však ke zvážení situace ještě nějaký čas. „Potřebuji, aby ten účet byl už nějak uzavřen. Prodloužili jsme program Antivirus do konce srpna, běží nám ještě stále kompenzační bonus, začal se také v úterý vyplácet pro firmy s. r. o., máme odpuštění sociálních odvodů a chystáme masivní dotační program pro obce. Tohle všechno už potřebuji nějak sečíst a podtrhnout,“ vyjmenovala Schillerová stále běžící podpůrné programy, kvůli kterým není možné o zvýšení schodku v rozpočtu rozhodnout právě teď.

Vyplácení příspěvku OSVČ

Přesnou cifru, o kterou by se schodek mohl zvýšit, Schillerová zatím neuvedla. „Můžeme se přiblížit k 500 miliardám, to je možné,“ připustila. Rovněž nevyloučila to, že pro některé obory by prodloužila i vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Zatím je naplánován do 8. června. Jako možnou skupinu podnikatelů uvedla průvodce. K prodloužení vyplácení tzv. kompenzačního bonusu už není potřeba novela zákona, ale jen nařízení vlády.

Před pandemií koronaviru byl schodek rozpočtu letos naplánován na 40 miliard korun. Ke konci května skončilo hospodaření státu schodkem 157,4 miliardy korun z dubnového schodku 93,8 miliardy korun. Květnový výsledek je tak nejhorší od vzniku České republiky.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.