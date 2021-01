Vláda schválila návrh smlouvy k výstavbě D4. Dálnici má provozovat francouzské konsorcium DIVia

Vláda v pondělí schválila návrh koncesionářské smlouvy k výstavbě a provozu části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. V případě schválení Sněmovnou by stavba měla začít v březnu. Část D4 by formou PPP mělo postavit a následně provozovat francouzské konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma. Praha 19:05 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězné konsorcium by mělo postavit 32 nových kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem, které následně bude 25 let provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry (ilustrační foto) | Foto: Ředitelství silnic a dálnic

„Vznikl zde první ucelený PPP projekt. Vysoutěžená cena vychází lépe, než kdybychom investovali peníze ihned ze státního rozpočtu. Do budoucna nás tato forma investic nemine a bude častější,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády Karel Havlíček (za ANO).

Vítězné konsorcium by mělo postavit 32 nových kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem, které následně bude 25 let provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry.

Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká stavební společnost Eurovia. Konsorcium bude zároveň zodpovědné za rekonstrukci a dovybavení stávajících úseků o nové technologie.

Stát bude moci při snížení kvality dálnice nebo omezení jízdních pruhů provozovatele pokutovat srážkami z měsíčních splátek. Úseky bude vlastnit stát, který je po 25 letech převezme.

Otevření v říjnu 2024

Návrh nyní dostane Poslanecká sněmovna. Pokud Parlament smlouvu také schválí, bude následovat podpis dohody s vítězným konsorciem. Stavba by následně měla začít v březnu.

Nový úsek dálnice by měl být otevřen v říjnu 2024. „Pokud to projde Sněmovnou, tak můžeme začít stavět. Vše je připraveno, pozemky jsou vykoupeny. Do dvou let bude hotovo a dalších 25 let budeme konsorciu splácet,“ uvedl Havlíček.

Systém PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Stát by poté měl stavbu postupně splácet a po dohodnuté době i zcela převzít.

V partnerství veřejného a soukromého sektoru stát spatřuje významnou příležitost pro obě strany. Zatímco stát získá nový zdroj financí, soukromý investor může počítat s finančním ziskem nejen ze státních splátek za stavbu, ale i z jejího dočasného provozu. V minulosti všechny pokusy o dálniční stavby v ČR formou PPP neuspěly.