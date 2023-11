Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil návrh zvýšit příští rok regulovanou složku elektřiny o 70 procent. Podle opozice i některých expertů by to znamenalo skokové zvýšení cen energií, vláda mluví o zdražení v jednotkách procent. Jaký vývoj cen předpokládá ČEZ? A jak bude hodnotit nabídky na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech? Hostem Radiožurnálu byl generální ředitel polostátní skupiny ČEZ Daniel Beneš. Rozhovor Praha 18:42 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdražení elektřiny pro nejvíc lidí bude od nuly do dvou procent, odhaduje šéf ČEZ Daniel Beneš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký dopad do cen elektřiny bude mít podle vašeho odhadu návrh ERÚ zvýšit regulovanou část o 70 procent?

Je to tak, že tímto návrhem Energetický regulační úřad zahajuje třicetidenní konzultační proces, takže to ještě není finální číslo. Podle mě se v těch 30 dnech ještě může něco stát, protože tam všichni mohou dávat námitky. Takže nějaké kosmetické, možná i větší úpravy, v těch třiceti dnech možná budou.

Jisté je, že díky tomu, že klesá cena samotné elektřiny, která má větší váhu v konečné ceně než ty regulované složky, tak zdražení nebude tak velké. Kdo je ale blíž pravdě? Premiér, který mluví o jednotkách procent, ministr financí o nule, ministr průmyslu až o deseti procentech nebo opozice, která se obává výrazného zdražení?

Opravdu musíme počkat na konec listopadu, kdy budeme znát finální číslo. Nárůst regulovaných složek je dán především největší komponentou a to je podpora obnovitelných zdrojů. Uvidíme ještě jaká bude debata mezi státem a průmyslem o tom, jestli se to číslo ještě upraví a to je zásadní proto, jak to dopadne.

V odhadech, které máme my, je podstatné, jestli je konkrétní zákazník v největší skupině, která nemá fixovanou cenu, a mění se mu tradičně jednou za rok. To je největší skupina, přes 40 procent zákazníků. U nich náš odhad je, že celkově na faktuře, v součtu všech těch položek, to číslo buď bude stejné nebo o jedno dvě procenta vyšší. Ale řádově, je to kolem nulové změny.

A ti ostatní, kdo mají fixované ceny? Co je čeká?

Na to se nedá odpovědět, záleží, kdy si fixovali cenu. Pokud někdo fixoval cenu před rokem, tak ten nárůst není velký. Ale pokud někdo fixoval cenu před třemi lety, tedy v roce 2021, ještě před krizí, a teď mu to teprve doběhne, tak pro něj ten náraz se zpožděním přijde až teď.

V takových případech tedy může být růst ceny o desítky procent?

Tam jde řádově o vyšší desítky procent, u těchto konkrétních případů, které čeká dorovnání ceny jako mají ostatní. Ale takových smluv je výrazná menšina.

Vláda bude zřejmě ještě jednat o výši poplatku za obnovitelné zdroje s firmami, tedy o možnosti jestli by mohla zvýšit dotaci. Měla by to podle vás vláda udělat, aby pomohla firmám, ale i domácnostem?

V tom třicetidenním konzultačním procesu se může ještě něco odehrát, ale netroufám si odhadnout, jestli se to opravdu stane. Je to politická otázka, kdy se řeší, jak moc se zatíží průmyslové podniky a jak moc státní rozpočet. To je čistě politické rozhodnutí.

Včera (v úterý) jste dostali nabídky do tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Poslali je všichni tři přihlášení uchazeči (EdF, Westinghouse a KHNP). Předpokládám, že již máte nějaké informace. Jsou to dobré nabídky? Dá se říct už teď, že je tam jasný favorit nebo budete chtít ještě dál vyjednávat?

Vy novináři jste hodně netrpěliví. Včera jsme obdrželi nabídky, které mají vyšší desítky tisíc stran. Takže za jeden den se nám podařilo udělat akorát to, že jsme zkontrolovali, že v obálkách opravdu je, co nám řekli, že v nich je. A také jsme rozdělili jednotlivé nabídky na části, kterými se každý konkrétní expert v ČEZ má zabývat.

To je 280 lidí, a každý se dívá do jiné části nabídky. Až si je přečtou, vyhodnotí a dají nám sumarizační zprávu, tak budeme mít názor, jestli jsou nabídky úplné, neodchýlily se od dokumentace, jsou hodnotitelné a jaká z nich padají čísla. Po jednom dni by tedy byl opravdu výmysl říkat, co v těch nabídkách je.

Nedá se ani říct, jestli se do nabídek na blok v Dukovanech nějak promítlo to, že jste uchazečům potvrdili zároveň opci na další tři bloky? Jestli třeba díky tomu zájemci vylepšili cenu oproti původním předběžným nabídkám?

V tuto chvíli se nedá říct vůbec nic. Další termín je pro nás polovina února, kdy máme vládě předložit naše hodnocení a návrh, kterým se vláda bude zabývat.

Jak bude ČEZ nabídky hodnotit – jakou váhu bude mít nabízená cena za dodávku bloku a jakou ostatní věci jako třeba bezpečnost, zapojení českých firem

Posuzujeme všechny nabídky, jestli jsou úplné, a když ano, pak se díváme na technické a ekonomické parametry. A každou tuto část přepočítáváme na finální cenu elektřiny z nového bloku. Na cenu elektřiny přepočítáváme i každé riziko. Na konci to všechno posčítáme a vyjde nám z toho ukazatel, za kolik by měla být elektřina vyráběná v takovém zdroji.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela včera (v úterý) v České televizi řekl, že stát nebude zajímat cena třeba 200 eur za megawatthodinu. Souhlasíte?

Jasně, pokud by z toho vyšla taková cena, tak vůbec nemá smysl takový kontrakt podepisovat. To bychom měli elektřinu za výrazně jiných podmínek než naši konkurenti. Já jsem ten citát neslyšel, ale 200 eur není ani to, co bychom čekali.

A jakou výrobní cenu čekáte?

Já jsem ty nabídky opravdu ještě neviděl. Nicméně společnosti, které se ucházejí o jiné projekty jinde ve světě v různém čase, se pohybují někde mezi 70 až 100 eury za megawatthodinu. Uvidíme, kam to dospěje u nás. Ale musí to být fakt někde na těchto číslech, aby to dávalo smysl. Je to ale ještě před námi. (Současné velkoobchodní ceny elektřiny na burze s dodávkou příští rok se pohybují kolem 120 eur/MWh, pozn. red.)