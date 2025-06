Šéf Dukovan II: Průtahy nás zpozdily minimálně o měsíc. Museli jsme se věnovat více soudním kauzám

Vláda ústy ministra průmyslu slibuje, že dostavbu a provoz nových jaderných reaktorů v Dukovanech dostanou z 60 procent na starost české firmy. Dodrží přitom korejská KHNP termín i cenu dostavby? „U procesů, které máme v rukou, jako je třeba povolení k výstavbě, budeme dělat všechno pro to, abychom je zkrátili i v řádu několika dnů,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tendr, který jsme dělali, byl opravdu férový, je přesvědčen Závodský (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí jste spolu s ministrem průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem představili harmonogram dostavby jaderné elektrárny. Nakolik vaši práci narušily průtahy kvůli stížnosti francouzské společnosti EDF?

Minimálně nás to zpozdilo o měsíc, samozřejmě jsme se teď museli věnovat soudním kauzám více než projektovým činnostem.

Ministr průmyslu Vlček slibuje, že na výstavbě a provozu nových reaktorů budou z 60 procent pracovat české firmy. Dává takový slib smysl, co kdyby to zahraniční firmy dokázaly tak, jako ty české a třeba levněji nebo rychleji?

Korejská společnost KHNP je samozřejmě zodpovědná za celou dodávku, je to dodávka na klíč. Jsme ale přesvědčeni o tom, že české firmy mají obří potenciál v tom, že jednak znají tu lokalitu, což se týká zejména normy a projekčních kanceláří.

Pak je tu spousta firem, které stavěly Dukovany a Temelín, nebo dodávaly na výstavbu a potom zůstaly jako naši dodavatelé servisu a údržby, což si myslím, že je důležité i z pohledu budoucí výstavby.

Pokusím se to vysvětlit. Není to jenom o tom, že 60 procent zakázek, ten objem peněz, dostanou české firmy, ale že to budou umět i do budoucna. Budou tady s námi těch dalších 60 až 80 let provozu a budou k dispozici, nebude to firma z druhého konce světa. Pro nás je důležitý i budoucí servis a údržba, takže i o tom bychom se měli bavit, protože to bude taky poměrně velký objem prací, peněz a práce pro české lidi.

Chápu, ale třeba ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) Českému rozhlasu řekl, že definitivní podíl českých firem na dostavbě Dukovan ho osobně tolik netrápí z už uvedených důvodů. Zahraniční firmy mohou být prostě výhodnější. Nemůže se opravdu projekt kvůli tlaku na účast českých firem zdržet nebo prodražit?

Ne, při výběru subdodavatelů na tom budeme jako společnost Elektrárna Dukovany II participovat. A rozhodně, vrátím možná tu debatu úplně na začátek, pro nás je prioritní mít včas postavenou elektrárnu, která bude bezpečná, cena elektřiny z té nové elektrárny bude co nejnižší nebo bude v tu dobu konkurenceschopná, nebude zvyšovat cenu elektřiny tady na našem trhu.

Pro nás je primární mít elektřinu pro český průmysl, pro české obyvatele a mít ji za co nejnižší cenu a samozřejmě to, že elektrárna bude bezpečná, je něco, co je nezbytné, to je před závorkou. Já jsem přesvědčen, že české firmy jsou a budou schopny konkurovat i zahraničním firmám.

Ať už je to tím, že jsou tady v regionu, znají místní podmínky a tím, že pro nás dodávají, jsem přesvědčen, že konkurenceschopné budou. Tím, že budou dodávat teď do těch dvou bloků v Dukovanech, získají i referenci na další projekty v Evropě, které se chystají.

Finální dohodu na výstavbu jaderných bloků v Dukovanech podle šéfa Pražské kanceláře jihokorejské společnosti KHNP Min Hwan-čchanga nemůže nic ohrozit. Opravdu? Co když 25. června Krajský soud v Brně vrátí věc antimonopolnímu úřadu?

Já bych asi nebyl tak odvážný, že bych neřekl nic. Už jsem toho za svoji 30letou kariéru v jaderné energetice zažil poměrně hodně. Nicméně, o čem jsem bytostně přesvědčen je, že ten tendr, který jsme dělali, byl opravdu férový.

Se všemi třemi uchazeči jsme se na počátku otevřeně bavili, viděli poptávku o dokumentaci ještě předtím, než vůbec to výběrové řízení začalo v rámci bezpečnostního posouzení. Měli možnost se vyjádřit třeba k tomu, co by pro ně bylo nějakým bodem, přičemž by do té nabídky nešli.

Snažili jsme se mít ve hře opravdu všechny tři uchazeče. Řeknu typický příklad. Jeden z uchazečů říkal: Pokud budete chtít jednoho dodavatele, tak nabídku nepodáme. My jsme to upravili tak, aby ji podat mohli. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsme opravdu dělali to vyhodnocení podle metodiky Mezinárodní agentury pro atomovou energii, asi nejobjektivněji, jak to jde.

Jsme opravdu přesvědčeni, že před jakýmkoliv soudem, před kýmkoliv jsme schopni obhájit to, že to opravdu bylo transparentní, že tam není ani stín pochybnosti o tom, že bychom nevybrali tu nejlepší nabídku, která tu byla jak pro naši společnost, tak ale zejména pro Českou republiku a její obyvatele.

Projekt ještě potřebuje notifikaci od Evropské komise. Jste si jistí, že ji dostane na oba bloky?

Jsme přesvědčeni o tom, že tak, jak chce Česká republika notifikovat... Chceme vyjít z notifikace, kterou jsme získali pro pátý blok a myslíme si, že po té diskuzi, co jsme měli s Evropskou komisí, je to dobrý základ.

Plus to, že Polsko, Švédsko a pravděpodobně i Francie budou naši notifikaci dukovanského pátého bloku používat jako vzor pro své notifikace. To znamená, že tam bude vždy nějaký podíl státu na financování, oboustranný kontrakt for difference, tedy výkupní kontrakt.

S těmito podmínkami do té notifikace šlo i Polsko, takže si nemyslím, že by při obdobných podmínkách notifikaci získalo Polsko, Švédsko a další země a Česká republika ne.

První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Vím, že už jsme se o tom bavili, ale opravdu to v tuto chvíli považujete za reálné?

Upřímně dnes říkáme přelom roku 2036 a 2037, jak říkám, posunuli jsme se o ten měsíc.

Kdybychom smlouvu podepisovali na začátku května, tak bych vám řekl, že to je konec roku 2036. V tuhle chvíli nechci říkat, že to tak není, u procesů, které máme v rukou, jako je třeba teď povolení k výstavbě, budeme dělat všechno pro to, abychom je zkrátili i v řádu několika dnů, samozřejmě při zachování té kvality dokumentace.

Budeme se snažit ten termín držet, protože všichni víme, že roku 2033 nám skončí uhlí, nebo možná dřív.

Jak výstavba dvou nových jaderných reaktorů zatíží obce v okolí Dukovan a jejich obyvatele? A jak pravděpodobná je do budoucna stavba dalších dvou jaderných bloků v Temelíně?