Světová obchodní organizace čelí největšímu narušení pravidel za 80 let. I kvůli Trumpovi, tvrdí šéfka WTO
Podíl světového obchodu uskutečňovaného podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) klesl na 72 procent, zatímco dříve se pohyboval kolem 80. To znamená největší narušení mezinárodního obchodního systému za posledních osmdesát let. Řekla to v rozhovoru s agenturou Reuters generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová.
Pokles je částečně důsledkem cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalších opatření, která narušila princip nejvyšších výhod (MFN), podle něhož mají členové WTO zacházet se všemi partnery stejně.
„Zažíváme největší narušení globálních obchodních pravidel, jaké za posledních 80 let nemělo obdoby,“ řekla Okonjová-Iwealaová v rozhovoru poskytnutém na začátku jejího druhého funkčního období. „Není tedy překvapivé, že někteří zpochybňují globální obchodní systém a jeho předvídatelnost,“ dodala. Pokud se ale podle ní většina obchodu odehrává za podmínek MFN, což stále platí, je třeba to oslavovat.
Cla se projeví příští rok
Okonjová-Iwealaová však varovala, že světový obchod by mohl pocítit dopady cel později v roce 2026. To začne ustupovat nedávný nárůst obchodu poháněný nákupy před zavedením cel z poloviny letošního roku.
Toto zásobování, které firmy realizovaly ještě před platností cel, přispělo k tomu, že WTO zlepšila svoji prognózu letošního růstu globálního obchodu na 0,9 procenta z 0,2 procenta.
Bývalá nigerijská ministryně financí také vyjádřila znepokojení nad plány Trumpovy administrativy snížit financování WTO o 29 milionů dolarů (610 milionu korun), stejně jako financování dalších organizací. Dodala, že WTO nyní jedná s americkým obchodním zástupcem, ale zatím neobdržela žádné definitivní prohlášení.
Agentura Reuters letos v březnu uvedla, že USA pozastavily příspěvky pro WTO. Organizace měla loni rozpočet 205 milionů švýcarských franků (5,4 miliardy korun) a Spojené státy se na něm podílely zhruba 11 procenty.
Reforma WTO patří mezi hlavní priority Okonjové-Iwealové. Podle ní by otevřenost Číny k řešení průmyslových politik mohla pomoci pokročit v jednání.
Dokumenty, které agentura Reuters viděla v červenci, ukazují, že členové WTO usilují o zefektivnění rozhodovacích procesů a podporu spravedlivějších průmyslových politik včetně subvencí. Cílem je prolomit roky paralýzy v mezinárodních obchodních jednáních a oživit systém, který bývalý šéf WTO Robert Azevedo v dubnu označil za mrtvý.
Okonjová-Iwealová také potvrdila blížící se platnost dohody o omezení státních dotací v rybolovu. Dohoda bude prvním globálním ujednáním organizace od roku 2017. K ratifikaci chybí jen tři členové WTO a podle generální ředitelky by dohoda mohla vstoupit v platnost v řádu několika týdnů. Dohoda byla schválena v roce 2022, ale může začít platit až poté, co ji ratifikují dvě třetiny členských států.