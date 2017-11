Senátní výbor chce přísnější kontrolu čínských investic v Česku. Pomoci mají analýzy z Bruselu

Novinka by fungovala tak, že jakýkoli členský stát Evropské unie by se na komisi mohl obrátit v případě, že by na jeho území chtěl čínský investor koupit strategickou firmu, uvádí Hospodářské noviny. Unijní úředníci by pak vypracovali analýzu, ve které by posoudili, jestli by obchod nemohl stát poškodit.

Stanovisko Evropské komise by nebylo závazné, členské státy by ho tedy nemusely respektovat. Podle deníku výbor návrh podpořil jednohlasně. Novinku teď ještě musí projednat celý Senát, k jeho stanovisku pak bude moct přihlédnout vláda, až bude rozhodovat, jestli Česko návrh podpoří.

Unijní kontrolní systém začne fungovat, pokud ho schválí Evropský parlament a členské státy Evropské unie. Největším čínským investorem v tuzemsku je společnost CEFC. Vlastní třeba podíl v aerolinkách Travel Service nebo ve fotbalové Slavii. Během loňského roku čínské firmy v Česku investovaly v přepočtu asi 9,5 miliardy korun.