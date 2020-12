Pokud daňový balíček neopravíme, bude to mít fatální důsledky, míní senátor Vilímec

Senátoři budou hlasovat o vládním daňovém balíčku, který ruší superhrubou mzdu a snižuje daně, současně ale kvůli němu hrozí velký výpadek příjmů veřejných rozpočtů. Pokud se státu sníží příjmy z daní, měly by se hledat úspory ve výdajích, zdůrazňuje senátor Vladislav Vilímec (ODS). „Senát něco udělat musí a napříč spektrem si to uvědomujeme,“ uvedl v Interview Plus. Praha 14:04 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud balíček zůstane ve sněmovní verzi, bude to mít fatální důsledky pro veřejné rozpočty přesahující 100 miliard korun. Senát něco udělat musí a napříč spektrem si to uvědomujeme,“ dodává Vilímec | Foto: Martin Vlček, Senát PČR | Zdroj: Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0)

Za senátory nyní podle Vilímce chodí zástupci ministerstev a vládní koalice, kteří obvykle nemají pro Senát příliš dobrá slova. O pomoc je žádá i premiér Andrej Babiš (ANO), který přitom v minulosti deklaroval, že by mu vlastně nevadilo zrušení horní komory.

„Senát plní svou úlohu. Daňový balíček není jediný zákon z Poslanecké sněmovny, který musíme opravovat,“ reaguje senátor Vilímec a poukazuje na to, že Senát jen za poslední měsíc vrátil několik zákonů, které následně sněmovna schválila v jím upravené podobě. A Vilímec věří, že stejně tomu bude i v případě daňového balíčku.

Premiéra Babiše zároveň kritizuje za to, jakým způsobem došlo ke zrušení superhrubé mzdy. „Určitě by se to nemělo dělat tak, že předseda vlády u tak důležitého zákona načítá pozměňovací návrh, který zásadně mění původní vládní návrh. Ten měl původně ambici zavést stravenkový paušál, ne rušit superhrubou mzdu,“ upozorňuje senátor.

Vilímec to označuje za amatérský přístup, který se neobešel bez mnoha chyb. „Poslanecká sněmovna rozhodovala v nočních hodinách o desítkách pozměňovacích návrhů, z nichž každý měl několik variant. Takhle se norma zásadního významu neschvaluje,“ zdůrazňuje.

Doba změn

Pokud se státu sníží příjmy z daní, měly by se podle Vilímce hledat úspory ve výdajích. Občanskodemokratičtí poslanci prý při schvalování státního rozpočtu navrhli úspory ve výši 80 miliard, jednou z nich je například zrušení slev na jízdném pro důchodce a studenty, které ročně vyjdou na 6 miliard korun.

„Senát není v pozici, aby s vládou mohl vyjednávat o jednotlivých položkách státního rozpočtu, protože ho neprojednáváme. Je ale evidentní, že pokud bude schválen daňový balíček, stát na to bude muset reagovat úsporami ve zbytečných výdajích,“ míní senátor.

„Pokud balíček zůstane ve sněmovní verzi, bude to mít fatální důsledky pro veřejné rozpočty přesahující 100 miliard korun. Senát něco udělat musí a napříč spektrem si to uvědomujeme,“ dodává.

Vilímec připouští, že se Česko nachází v bezprecedentní situaci, ekonomiku je nutné podpořit. Zároveň je ale opatrný v odhadování toho, jak moc by schválení daňového balíčku podpořilo spotřebu obyvatel.

„Současná situace paradoxně vedla ke změnám, které by se v normální době nikdy nemohly povést. Například zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – každý ministr financí by se tomu bránil zuby nehty,“ podotýká.