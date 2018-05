Mezi českými seniory roste zájem o cestování. Jsou ochotni si připlatit za služby i lepší hotel

Padesátníci i senioři stále častěji cestují. Podle agentury Invia se za pět let počet klientů starších 55 let zvýšil o 11 procentních bodů. Vloni tak tvořili až pětinu všech zájemců o dovolenou. Trend potvrzuje i Asociace cestovních kanceláří. Navíc starší cestovatelé patří mezi náročnější klienty - za lepší služby jsou ochotni si připlatit. Praha 18:01 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři na dovolené (ilustrační foto). | Foto: Kateřina Golasovská

Eva Kolářová je už třetím rokem v důchodu. Aby si mohla dopřávat svou největší zálibu - cestování - přivydělává si jako účetní. Už tři roky k cestám do zahraničí využívá cestovní kancelář, která se specializuje na zájezdy pro klienty starší 55 let.

„Vyzkoušeli jsme dovolenou v Mar Menoru, byli jsme strašně nadšení, protože celá dovolená byla perfektně zorganizovaná, včetně fakultativních výletů, vše bylo dobře uzpůsobené, výlety nebyly tak náročné. Strašně se nám tam líbilo, a proto s touhle cestovní kanceláří teď jezdíme každý rok,“ zhodnotila pro Radiožurnál svou dovolenou.

Letos si s manželem vybrali pro dovolenou Menorku.

Stále silnější trend

Aktivních seniorů, kteří chtějí trávit dovolenou v cizině, podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří v Česku přibývá. I díky tomu, že byli celý život ekonomicky aktivní a mají teď dostatek peněz na cestování.

„Myslím si, že to bude trend, který bude silný a stále silnější, protože se ukazuje, že lidé po 50, 55 nebo 60 jsou aktivní a mnohdy aktivnější než mladé generace,“ vyjádřil se Papež.

Tito klienti mají větší zájem o výlety s výkladem, kvalitnější průvodce nebo delegáty a rádi si připlatí i za kvalitnější hotel a služby.

Novému trendu se tak přizpůsobují i cestovní kanceláře. Třeba společnosti Fischer roste každým rokem zájem o tento typ dovolených až o 15 procent. Některé zájezdy jim tak podle mluvčího Jana Bezděka připravují téměř na míru.

„Jsou to destinace, které se vyznačují tím, že je tam pozvolný vstup do moře, hotel je klidnější - není to hotel, kde by byla dole diskotéka a je to také hotel který má odpovídající služby. Senioři se ve chvíli, kdy si vybírají zájezd, ptají na výlety - chtějí tu destinaci poznat a nebýt jen na pláži,“ popsal Bezděk preference seniorů.

Příprava zájezdů

Trend aktivních cestujících seniorů potvrzuje i Tomáš Hubka, ředitel cestovní kanceláře Delfín Travel, která se specializuje na dovolené pro klienty od 55 let. Kromě pobytových zájezdů si vybírají třeba i poznávací nebo ty turistické. Připravit takové dovolené je ale náročnější. Cestovní kanceláře musí víc myslet na pohodlí a zdraví svých klientů.

„Zájezd je vlastně připravován s ohledem na to, pro koho je dělán - tedy seniorskou klientelu. Když děláme poznávací zájezd, tak musíme zohlednit i to, aby nebyly dlouhé přejezdy. Pokud je prohlídka městem, tak aby se neběhalo z jednoho konce do druhého, aby se neběhalo po schodech nahoru a dolů. Je potřeba i správně načasovat pauzy,“ vysvětlil Hubka přípravu zájezdů.

Některé cestovní kanceláře nabízejí klientům starším 60 let i slevy na zájezdy. Na svých dovolených ale podle Stanislava Zímy, marketingového ředitele cestovní kanceláře Exim, senioři nešetří.

„Co se týče průměrné ceny tak je u seniorů vyšší. Místo 17 230, co byla průměrná cena leteckého zájezdu v roce 2017, tak je to nyní o 470 korun více.“

Přes dvě třetiny starších cestovatelů jezdí podle dat cestovní agentury Invia na dovolenou mimo hlavní turistickou sezonu, tedy v době, kdy není v destinacích největší vedro. Nemíří ale jen do Středomoří. Oblíbenými destinacemi je třeba i Zanzibar, Keňa nebo Thajsko.