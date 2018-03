Mysleli si, že dostali dárek od podomních prodejců. Ve skutečnosti uzavřeli smlouvu

Jedním z lidí, kteří už druhým rokem řeší tento problém, je paní Vlasta. K té v roce 2016 přišel podomní prodejce, který jí říkal, že už nebude odebírat energie od společnosti ČEZ, ale od Bohemia Energy.

A protože na něj seniorka byla údajně milá, dostala jako dárek žárovky. „Já jsem něco podepsala, ale nemám to vůbec v ruce, protože on mi tvrdil, že všem zákazníkům ČEZu teď bude Bohemia Energy, která je jako jejich, tak nám bude elektřinu dodávat. A to vím, že jsem něco podepisovala. Ale věřte mi, teď si to vůbec nepamatuju. Ale k tomu mi řekli, že smlouva bude uzavřena až po telefonickém rozhovoru,“ řekla paní Vlasta Radiožurnálu.

Žárovky poslala zpět, přesto po ní chce vymahačská společnost zaplatit 2000 za žárovky a 900 korun za služby vymahačské firmy.

Někteří lidé ale podepsali rovnou smlouvu o změně dodavatele energií a ještě jednu smlouvu na zmíněné žárovky.

ČOI nesouhlasí

Podle vyjádření společnosti Bohemia Energy, které zaslala Radiožurnálu e-mailem, jsou ale žárovky benefit. V případě, že lidé odstoupí od smlouvy a nejsou tedy už zákazníkem společnosti, jsou podle společnosti povinni uhradit plnou nedotovanou cenu žárovek. O tom je zákazník poučen v kupní smlouvě.

S takovým jednáním ale nesouhlasí Česká obchodní inspekce, na kterou se paní Vlasta obrátila. „Jde o smlouvy navzájem závislé. Kupní smlouva tady tvoří de facto vedlejší ujednání ke smlouvě o dodávce energií. V případě odstoupení či výpovědi smlouvy o sdružených dodávkách energií, tak automaticky dochází i ke zrušení kupní smlouvy. Ke stejnému závěru došel také v minulosti i Ústavní soud, na který Česká obchodní inspekce ve svém stanovisku odkazuje,“ vysvětlil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Inspekce radí spotřebitelům cenu žárovek nehradit, musí je ale společnosti vrátit.

Desítky případů

Pokud i dál chce firma po zákaznících úhradu žárovek, jde o nekalou obchodní praktiku. S takovým postupem souhlasí i Energetický regulační úřad.

Ani pro něj nejsou tyto praktiky novinkou. „Tyto případy bohužel nejsou ojedinělé. Energetický regulační úřad je se spotřebiteli řeší opakovaně. Nemusí při tom jít jen o LED žárovky, ale také o další domnělé dárky, nebo služby související se zprostředkováním,“ popsal mluvčí úřadu Michal Kebort.

Třeba Sdružení ochrany spotřebitelů eviduje desítky takových případů po celém Česku. Podle Gerty Mazalové, předsedkyně Sdružení ochrany spotřebitelů, si musí lidé dávat pozor, co prodejcům doma podepisují. Někdy totiž podepíší třeba i plnou moc, kterou pracovníci využijí třeba i k zadání trvalých příkazů z účtu. I takové případy spotřebitelské poradny řeší.