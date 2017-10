Separatismus nás okrádá, bere nám pracovní místa, říká profesor ekonomie z Barcelony

Nezávislost může Katalánsko přijít draho. Už teď má nejistota, co bude s touto částí Španělska dál, negativní dopad na jeho ekonomiku. Španělská vláda chce v Katalánsku omezit jeho samosprávu a řídit ho přímo z Madridu. Vláda v Barceloně hrozí, že jednostranně vyhlásí nezávislost. To všechno má vliv na chování investorů a projevuje se to i nižším zájmem turistů o pobyty v Barceloně. Rozhovor Barcelona 10:54 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tahanice kolem nezávislosti už Katalánsko stály zpomalení hospodářského rozvoje a způsobily také stěhování bank a dalších firem z regionu. | Zdroj: Reuters

Španělský premiér Mariano Rajoy při oznamování kroků, které španělská vláda podnikne ke zklidnění bouřícího se Katalánska, prosil, aby z regionu neodcházely další firmy, aby nepřemisťovaly své sídla do jiných částí Španělska. Za poslední dva týdny už to udělalo více než 900 společností. Do Madridu, Valencie a jinam stěhují svá sídla banky a velké podniky.

Stěhování centrál společností z Katalánska do španělské metropole a jinam je podle profesora ekonomie na barcelonské autonomní univerzitě Ferrana Bruneta vážný problém. Je to překvapení, se kterým nikdo nepočítal.

Čtyři procenta HDP

Zatím se přemisťují jen vedení velkých společností, ale pokud bude spor mezi Madridem a Barcelonou pokračovat, může se to podle něj dotknout i běžných zaměstnanců těchto společností, bank, pojišťoven a průmyslových podniků.

Tento boj o zachování právního státu, jak snahám o katalánskou nezávislost a odpor Madridu proti nim profesor Ferran Brunet říká, si už vybírá svou daň. Organizace Societat Civil Catalana, která sdružuje příznivce španělské jednoty, škody spočítala.

„Vyčíslili jsme to na čtyři procenta hrubého domácího produktu. To znamená, že náš hospodářský potenciál je teď o tuto část nižší, než byl před zahájením tažení za odtržení Katalánska od Španělska,“ uvedl Bruneta a dodal: „Separatismus nás okrádá, bere nám pracovní místa, připravuje nás o investice a bere nám i svobodu.“

Dopad pro Španělsko i Evropu

Politická nestabilita a obavy z dalšího vývoje v Katalánsku se odráží i v poklesu turistického ruchu. Obrázky policistů zasahujících s obušky proti bezbranným voličům při zakázaném referendu na začátku října také na popularitě Katalánska jako turistické destinace nepřidaly.

Rezervace v hotelích klesly podle údajů, které shromáždila organizace Societat Civil Catalana o 20 procent. Také obrat obchodníků v centru, kam turisté míří je nižší. V ulicích Barcelony ale úbytek turistů není příliš vidět.

Jestli se podle profesora ekonomie na barcelonské autonomní univerzitě Ferrana Bruneta nepodaří zastavit katalánskou krizi a dočasné dopady politické nestability na hospodářství se změní v trvalé, přinese to ztráty Katalánsku, celému Španělsku i zbytku Evropy.

Část Katalánců ale obavy z dopadů případné samostatnosti nemá. Marc pracující jako inženýr v telekomunikační společnosti nevidí jediný důvod, proč by Katalánsko nemohlo obstát jako nezávislý stát.

Jsou i menší země, které dokonale fungují. Katalánsko má 7 a půl milionu obyvatel a ekonomiku má podle Marca podobně silnou jako Švýcarsko. Jako samostatný stát podle něj tedy přežije.