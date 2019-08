Shell a British Airways plánují vyrábět letecké palivo z odpadu. Přispěla jim i britská vláda

Ropná společnost Shell, letecký přepravce British Airways a firma Velocys plánují postavit první evropskou továrnu pro masovou výrobu leteckého paliva z domácího a průmyslového odpadu. Pohonné hmoty z této továrny by letadla mohla začít využívat od roku 2024, napsala agentura Reuters. Londýn 8:35 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo společnosti Shell | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Stavba továrny na severu Anglie by mohla začít v roce 2021. Firmy zatím do projektu investovaly 7,3 milionu liber (přes 200 milionů Kč), téměř půl milionem liber přispěla rovněž britská vláda. Konečné náklady na výstavbu továrny, která by mohla vytvořit kolem 130 pracovních míst, se podle Reuters odhadují na stovky milionů liber.

Češi chtěli létat pro radost a bez emisí. Vyvinuli elektrický letoun a teď se chystají přeletět Mont Blanc Číst článek

Využívání biopaliv by se mohlo stát důležitým prvkem ve snaze leteckého průmyslu o omezování emisí skleníkových plynů. Podíl letecké přepravy na globálních emisích oxidu uhličitého se v současnosti pohybuje kolem 2,5 procenta.

Podle společnosti Velocys bude biopalivo vyráběné v nové továrně uvolňovat o zhruba 70 procent méně skleníkových plynů než fosilní paliva.

Žaloba a špatné umístění

Firma Shell v dubnu opustila americké obchodní sdružení ropných společností American Fuel and Petrochemical Manufacturers. Vadilo jí, že lobbistická skupina nepodporuje například klimatické cíle Pařížské dohody.

Ve stejném měsíci environmentální a lidskoprávní organizace včetně Greenpeace oznámily, že budou Shell žalovat, aby firmu donutily snížit využívání fosilních paliv. Společnost v reakci uvedla, že věří, že se případ nedostane k soudu, mimo jiné protože plánuje do roku 2050 snížit své emise skleníkových plynů na polovinu a investuje do šetrných technologií.

Podle organizací ale závazek Shellu není dostatečný. Žalobu údajně podpořilo 16 000 nizozemských občanů.

Společnost British Airways se pak loni v prosinci v žebříčku německé neziskové organizace Atmosfair umístila největších světových leteckých znečišťovatelů na 74. místě ze 125 aerolinek.