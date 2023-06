Česko zaostalo v rozvoji větrných elektráren, tvrdí Síkela. Podíl na výrobě energie chce ztrojnásobit

Česko podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) zaostalo v rozvoji větrných elektráren. Výrazné je to ve srovnání s Evropou. Větrná energie v České republice tvoří zhruba jedno procento spotřeby elektřiny v zemi, přičemž evropský průměr je 17 procent, řekl v sobotu Síkela na dnu otevřených dveří ve větrné elektrárně Vrbice na Karlovarsku. Podíl větrné energie by chtěl Síkela do roku 2030 ztrojnásobit.

Vrbice 13:38 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít