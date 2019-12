Třetina plánovaných dopravních staveb do dvou let nezačne. Zdrží se dostavba D1 i obchvat u Jaroměře

V následujících dvou letech nejspíš nezačne víc než třetina plánovaných velkých dopravních staveb. Vyplývá to z dokumentů ministerstva dopravy, které má k dispozici Radiožurnál. Řidiči si pravděpodobně počkají třeba na nový úsek dálnice D1 u Přerova nebo část dálnice D49 u Zlína. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) chce situaci řešit mimo jiné lepší přípravou podkladové dokumentace. Praha 6:27 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiči si budou muset počkat i na nový úsek dálnice D1 u Přerova. (ilustrační foto) | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

„Mám info, že by tam eventuálně mohl nastat nějaký problém s výkupem, ale věřím tomu, že se podaří termín pokud možno zkrátit na minimum,“ očekával před víc než rokem a půl bývalý starosta Jaroměře Jiří Klepsa zvolený za uskupení Volba pro město. Ani v současnosti ale není jasné, kdy by dělníci mohli obchvat začít stavět. Stát totiž zatím vykoupil asi jen čtvrtinu potřebných pozemků. A podobně nejisté je, kdy začne stavba obchvatu Znojma nebo Žiželic na Lounsku.

Ministerstvo dopravy odkládá stavby některých silnic, které měly začít v roce 2020 nebo 2021.

Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) jsou zpoždění způsobená třeba opakovanými žalobami nebo odvoláními ekologů. Kremlík taky řekl, že resort bude lépe připravovat podklady pro úřady, které dopravní stavby povolují. „Snažím se, aby resort dopravy pod mým vedením pokud možno začal podávat dobrá podání. Budeme se snažit nezavdávat příčiny tomu, aby se řízení nezahajovala, případně aby se rušila z různých procesních důvodů,“ vysvětlil ministr.

Vládu kvůli pomalé přípravě dopravních staveb kritizuje opozice. Třeba podle poslance Ondřeje Polanského z pirátské strany ministerstvo dopravy stavby nebo opravy silnic organizuje chaoticky. „Dělá se to, co je zrovna v nejlepší fázi rozpracovanosti. Potom se stává to, že o skutečně prioritních stavbách, na které tu čekáme 30 let, v podstatě jenom slyšíme. Týká se to třeba Pražského okruhu,“ myslí si.

Zastaralý stavební zákon

Situaci s průtahy při plánování staveb silnic a dálnic by podle ministerstva i opozice mohl zlepšit třeba liniový zákon. Ten už schválila vláda a na jedné z příštích schůzí Sněmovny by ho měli začít řešit poslanci. „Zákon umožní umístit a povolit dopravní stavbu v jiném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s níž je spojen také pouze jediný přezkum. V praxi by to mohlo znamenat zkrácení přípravy jednotlivých staveb až o tři roky,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Ministerstvo dopravy věří, že by nový liniový zákon mohl začít platit v polovině příštího roku. Podle pirátského poslance Ondřeje Polanského ale problém s pomalým povolováním dopravních staveb způsobuje taky to, že v Česku platí zastaralý stavební zákon. „Mít slušný stavební zákon je primární,“ řekl. „Dobrá pravidla pro stavbu a digitalizaci jsou základ. Pokud by byl stavební zákon dobře napsaný, tak teoreticky není žádný liniový zákon potřeba,“ dodal.

Nový stavební zákon aktuálně připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Teď se k němu můžou vyjadřovat ostatní rezorty. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by mohl zákon platit od roku 2022.