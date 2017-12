Na Silvestra máme plno, hlásí řada horských středisek. Největší zájem je o Jizerské a Orlické hory

Výběr ubytování na horách je pár dní před Silvestrem výrazně omezený. Obecně si totiž lidé rezervují ubytování s velkým předstihem. Podle nedávného průzkumu společnosti Previo, která provozuje nejpoužívanější hotelový systém v Česku, je letos největší zájem o Jizerské a Orlické hory, kde je ale kapacita lůžek už z velké části vyprodaná. Naopak nejvíc volných míst je v Jeseníkách a v Beskydech.

Ceny silvestrovských pobytů závisí od toho, jaký typ ubytování si lidé zvolí. Obecně ale platí, že na přelomu roku jsou ceny pokojů nejdražší z celé sezony.

„Zahraniční hotely, nebo hotely v českých horách počítají s tím, že budou vyprodány a tím pádem navyšují cenu o 10, 15, někdy i 30 procent. Dá se v podstatě říct, že do čím dražšího hotelu jdete, tím je i vyšší nárůst ceny,“ dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Podle průzkumu společnosti Previo stojí například noc v hotelu v Jizerských horách v průměru okolo 4000 korun. Výrazně levněji pak vycházejí penziony, kde nocleh vyjde průměrně na necelých 1200 korun. A třeba v Krkonoších je průměrná cenovka za noc zhruba 3000 korun.

K lyžování desetikorunu navíc

Řada lidí spojuje oslavy i s lyžováním. V porovnání s minulou sezónou si lidé za lyžování připlatí, ale jen mírně. Skipasy zdražily průměrně o deset korun. Jednodenní permanentka tak vyjde v průměru na 580 korun. Řada lyžařských areálů totiž před zimou investovala do nové techniky nebo vybavení.

Češi ale nemíří jen na tuzemské hory. Mezi zahraničními destinacemi tradičně vede Rakousko a Itálie. I tam je ale problém s kapacitou lůžek. Na vzestupu je v letošním roce taky Slovensko, kam lidé vyrážejí na wellness pobyty nebo silvestrovské oslavy.

„Zajímavý je například silvestrovský vlak do Tater. Součástí je bohatý raut, DJ, vystoupení harmonikáře – a to vše na palubě vlaku. Na druhou stranu se najde mnoho těch, kteří chtějí na Silvestra do některé z evropských metropolí jako například Benátky, Londýn, Paříž a podobně,“ popisuje mluvčí slevového portálu Slevomat.cz Tomáš Holý.

Na netradiční oslavu posledního dne roku můžou lidé vyrazit třeba i na zámek Zbiroh. A například v Praze přesně deset minut před půlnocí odstartuje silvestrovský novoroční běh.