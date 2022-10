Skiareály zdraží až o 15 procent. Nejvýhodnější bude nákup on-line, říká šéf asociace horských středisek

České skiareály kvůli drahým energiím přemýšlejí, jak a kde ušetřit. Třeba v Krkonoších na Černé hoře omezí večerní lyžování, v Beskydech zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních Čechách letos nejspíš ani nespustí speciální zasněžovací technologii, kterou mají jako jediní v Česku, popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí. Praha 17:58 23. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít lyžaři, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Lyžování na českých a moravských svazích letos logicky vyjde dráž než loni. Můžete říct, o kolik to bude procent?

Samozřejmě ty vstupy, ať už jsou to ceny energií nebo něco jiného, mají vliv na všechno. Takže i na lyžařské areály. My teď dokončujeme dotazníkové šetření, ohledně cen a jiných informací od areálů a zatím to vypadá, že to zdražení bude někde okolo 10 až 15 procent.

To je relativně příznivé, protože to zahrnuje veškerá navýšení těch vstupů, o kterých jsme hovořili.

Bude i letos výhodnější koupit permanentku on-line způsobem, nebo třeba v předprodeji? Nebo máte nějaké jiné doporučení?

Nevýhodnější je nákup on-line, protože tento segment se výrazným způsobem rozvíjí. Jednak je to pohodlnější pro klienta, protože si to koupí v podstatě po cestě nebo na parkovišti, když se rozhodne, že je hezky.

A za druhé je to levnější, protože ty produkty jsou zhruba o 10 až 15 a někdy i víc procent levnější právě přes on-line nákup, než v kamenné pokladně. Dále se v akcích dají koupit takové věci, jako je jednodenní skipas, který je levnější třeba o 30 nebo 40 %.

Ten pak využijete kterýkoliv den v sezoně. Pouze ho dáte do turniketu a on se aktivuje na ten konkrétní den.

Nakolik pomůže skiareálům vládní zastropování cen energií?

Samozřejmě pomůže, protože s tím se dá alespoň kalkulovat a modelovat nějaký ekonomický dopad, neboť kupovat energie na spotu je vražedné. Na druhou stranu to tvoří trojnásobek až čtyřnásobek ceny oproti minulým letům.

To znamená, že energie tvoří až 25 až 30 procent podílu v nákladech, což je pro areály obrovské číslo. Přesto zatím nemáme informace, že by nějaký areál nechtěl otevřít, nebo že by to úplně vzdal.

A ani to omezení není nějaké moc obvyklé. Je to spíš pár případů, protože drtivá většina areálů v našich dotaznících odpovídá, že sice šetřit budou, ale budou se to snažit dělat na věcech, které neovlivní kvalitu služeb pro zákazníky.

Čili udělají všechno pro to, aby nachystali zejména sjezdové tratě ale i další služby takovým způsobem, aby to zákazník nepoznal, a aby ta omezení byla co nejmenší.