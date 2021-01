Máme připravené uvolnění pro skiareály, říká vicepremiér Havlíček. Chce využít rakouský model

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek jedná o dalším prodloužení nouzového stavu, tentokrát o 30 dní. Komunisté svůj souhlas podmiňují otevřením prvního stupně základních škol a maturitních ročníků od února a úpravou fungování lyžařských areálů. „Toto není handl. Hraje se zde o zdraví lidí, a proto navrhujeme prodloužit nouzový stav,“ říká vicepremiér, ministr průmyslu, obchodu a také dopravy Karel Havlíček (za hnutí ANO). Interview Plus Praha 17:58 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Havlíček doufá, že by se skiareály mohly otevřít na poslední lednový víkend | Foto: Eva Malá | Zdroj: Český rozhlas

„Nechceme, aby bylo zavřeno ani o den déle, než je nutné. Ale musíme se řídit doporučeními a opatřeními realizovanými v Evropě. Nouzové stavy jsou takřka ve všech okolních zemích,“ dodává. Havlíček s uvolněním pravidel pro skiareály souhlasí.

„Ti lidé tam jsou, akorát bobují, sáňkují a je tam nesystém. Měli bychom jít rakouským modelem a ten systém zavést, konečně my ho máme připravený – jak se mají řídit fronty, jak má fungovat občerstvení. A můžeme to doplnit o požadavek na FFP2 respirátory pro lyžaře,“ přibližuje.

Takové změny považuje za reálné a možná by navíc vedly ke zlepšení situace. Kromě toho by tak stát mohl ušetřit, protože záchranný balíček pro skiareály může stát vyjít až na jednu miliardu korun.

Havlíček doufá, že by se skiareály mohly otevřít na poslední lednový víkend. „Každé řešení, které v současné době navrhneme, je někým kritizováno. Snažíme se najít kompromis možného. Nejde o handl s komunisty, ale jde o to zvážit, zda rozvolnění skiareálů přinese zhoršení vůči stavu, který je tam nyní. A do toho vstupují ekonomické faktory,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu.

Pandemická válka

Pokud jde o částečné znovuotevření škol, měla by se vláda řídit doporučeními zdravotníků. „Na druhou stranu jsme v rukou Poslanecké sněmovny. A pokud si kdokoli z jejích členů vezme národ jako rukojmí, aby nás potrestal nebo vyjádřil nesouhlas s vládou, tak potom musí nést svou odpovědnost,“ podotýká Havlíček.

„Nehrajme hru na levici a pravici, když nám jde o zdraví obyvatel. Jsme v pandemické válce, která tu 100 let nebyla, a hrajeme vysokou hru jako všechny ostatní země. Nedokážu si představit, že by tu nebyl nouzový stav, když je ve všech okolních zemích, které mají víceméně podobné restrikce,“ dodává.

Snížení mobility obyvatel je podle vicepremiéra jediný účinný nástroj, jak covidu částečně vzdorovat – po zavedení restrikcí se situace pokaždé začala lepšit. Zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ale ve sněmovně kritizují vládu, že nedostatečně odškodňuje lidi zasažené pandemií a i proto váhají s prodloužením nouzového stavu.

„Tahle diskuze je neuvěřitelná. Chápu diskuzi, zda prodloužit nouzový stav kvůli zdraví a možným rizikům, případně na jak dlouho. Ale nechápu neprodloužení nouzového stavu, protože je někdo nespokojen s finančním odškodněním,“ reaguje Havlíček s tím, že stát poskytuje slušnou podporu v porovnání s ostatními zeměmi.

